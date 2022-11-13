炎明熹頂唔順王祖藍李思捷　打醒十二分精神「焗蟹」

慶祝無綫55年台慶的《萬千星輝賀台慶》本周六（19日）舉行，司儀陣容更是歷年之最，由10男10女包括汪明荃及陳貝兒等組20大司儀組合。樂壇小天后炎明熹（Gigi）將聯同《聲生不息》的拍檔曾比特，和搞笑能手王祖藍及李思捷聯乘合作，並有兩名神秘嘉賓坐鎮。對於首度與王祖藍及李思捷同台演出，Gigi笑說：「我估最難係要練定忍笑，因為佢哋都好好笑，要打醒十二分精神先得。」問到會否扮嘢演出，她大賣關子：「總之會係好特別嘅演出，密切留意！」

另外，全台小小生花旦及新生代藝人將施展渾身解數表演，並首度由10大綜藝監製聯合打造不同類型表演及環節，向經典劇集及綜藝節目致敬之餘，亦向多年來為無綫默默耕耘的綠葉演員及前輩致敬。連日來台前幕後密鑼緊鼓為台慶夜進行綵排，據知屆時各大表演環節除了動員多名藝人參與外，更會游走於化妝間、錄影廠、停車場及古裝街等每個角落，讓觀眾可全方位了解電視城。在日前釋出的官方宣傳片，林盛斌、麥美恩、陸浩明、鄭衍峰及梁凱晴率先公布部分表演內容，包括台慶趣劇、Louis Yan大型魔法Show、《聲夢》首季畢業生穿越處境劇元宇宙、跨年代藝人合唱團大Show唱功挑戰A capella及《香港小姐再競選》三強終極對決爭冠軍。