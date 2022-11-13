林鈺洧13歲獨立「養」自己　同阿媽嘈交瞓公園當閒事

應屆香姐冠軍林鈺洧（Denice）接受車淑梅主持的電台《舊日的足跡》訪問，提到參加選美的原因，Denice坦言自己人生大部分時間都過得十分困難，當順境時又會感到慌張，正因為前一年的生活和收入也穩定，所以想藉着選美來挑戰自己，結果，當選後新聞浪接浪，令她感到壓力很大，也不開心，她說：「嗰啲指控同說話好難聽，又有網民會相信，惟有靠瞓覺同食嘢去調節自己嘅心情，但我相信時間會令誤會嘅人明白嘅。有人話我屋企細小，其實嗰度係我人生之中最大嘅一間屋，一個人住兩房一廳已好奢侈，我嘅冠軍后冠都放喺屋裏面，我好感恩，唔會搬。」

Denice在13歲就被媽媽安排離家自住，她說：「嗰個係我哋雙方嘅意願，媽媽好細個帶住我好辛苦，嗰時我都明白嘅。有一日，我放學返屋企，佢話大家分開住，我話『好』就搬去一個劏房。雖然地方細、隔音差，但我好開心，我自己學識煮食同洗衫，其實當年嘅生活比較艱難，媽媽間中情緒欠佳，分開住都係一個解決嘅方法。」

她坦言中學時為了多一點生活費，放學會去當補習老師，或做侍應生，她說：「其實好多嘢媽媽都唔知，佢安排我13歲外出自住，就係想我獨立……有段時期，我曾經壞過，因為高年級嘅姐姐帶我去玩，幸彩我唔鍾意酒精或一啲奇怪嘅嘢，所以就逐漸遠離佢哋，（點樣保護自己？）就係碰壁直到自己學識為止，我當然唔建議家長用我媽媽對我嘅方法，絕對唔可以。將來如果我有女兒，佢未到30歲，我都唔會畀佢出去（自住）。」

Denice直言自小愛逞強，以為自己可以做到很多事情，做不到也要硬着頭皮去做，她說：「每當我遇到唔能夠解決嘅問題，就會鼓勵自己，同自己講：『最多咪瞓街，又唔係未瞓過！』同媽媽住嘅時候，我試過因同佢嘈交走到公園瞓，醒咗咪去返學，好小事。媽媽唔會搵我，呢個就係我哋嘅溝通方法。我冇迷惘，我想鼓勵大家，只要心存善念，好事就會發生。」

回想與生父林俊賢初次見面的經過，她說：「我15歲時，爸爸嘅女友透過社交網搵到我。我當時唔知道爸爸叫林俊賢，佢啲好朋友用車載我到口岸接佢，因為佢住喺大陸。（記得）佢把聲好大，好有中氣。上車第一『喂，Hello』， 成部車都震嘅。當時我覺得佢比我緊張。相認之後，我冇話畀媽媽知，因為我驚佢會說：『有冇攪錯，我將你養大，你竟然走去搵個衰人？』跟佢相認後生活冇咩變化，因為佢唔係住喺香港，一年只見一、兩次。我習慣一個人，知道自己係星二代都好，識我嘅人多咗，工作機會都多咗了。」