上西怜 老虎都冇咁威！

日本樂壇競爭激烈，特別係女子組合，汰弱留強嘅情況更為激烈，唔少組合喺初出道嗰陣係威係勢，但發展到咁上下，往往無以為繼，所以成軍12年嘅NMB48算係好難得，頻頻有人氣成員彈出，好似曾被封為「AKB48第一美胸」嘅上西怜，就係呢期風頭最勁嘅一員，真係老虎都冇佢咁威！

白滑好波

日本有好多大型女子組合，特別係AKB48同乃木板46可謂風頭躉，當中嘅成員經常獲邀拍攝水着寫真，而作為AKB48嘅姊妹團NMB48，同樣有成員被寫真界賞識，童顏巨乳妹本鄉柚巴就係人辦！無計啦，佢個心口有兩大個沙田柚，梗係多人鍾意！至於柚巴嘅好隊友上西怜，聲勢一樣唔弱，事關現年21歲嘅佢生得一副美人胚子，氣質清秀脫俗，比柚巴更索，簡直係人見人愛。身材方面，上西怜對F奶脹卜卜，雖然冇柚巴對G奶咁勁，但望落都好有睇頭，加上怜妹有一身白玉雪肌，條腰又夠晒幼，吸睛度爆晒錶！

霸佔封面

上西怜喺2016年跟隨姐姐上西惠嘅步伐加入NMB48，只係一年多，就成功由研究生變正式成員，仲漸漸成為隊中嘅標誌性人物。除咗喺舞台上發熱發亮，怜妹仲踏足寫真界，話咁快就憑住豐滿嘅上圍，吸引到大量粉絲支持，更加喺全日本寫真偶像獎中獲得偶像部門獎，發展勢頭比佢家姐更勁。近期上西怜可以話係威到盡，唔止帶領NMB48四圍登台，慶祝成軍12周年，仲喺好多雜誌霸佔封面位置，即使有隊友一齊影，佢都係企喺最矚目嘅頭位，可見其人氣有幾勁！