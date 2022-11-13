小豬舊愛情愛翻波︱周揚青7日情玩完　Makiyo生完疑鬧婚變

羅志祥（小豬）情史多籮籮，當中以周揚青和Makiyo最戲劇性，然而2女近日更陷感情風波。周揚青自從與小豬分手後，一舉一動都吸引外界關注，她之前被拍得和偶像男團成員段星星撻着，在公園激情熱吻，慾火焚身，怎料男方7日就上載一張道歉手寫信，並宣稱要和大家告別，他還特別提到：「我在處理近期工作和個人生活問題上的失職，讓許多支持我的粉絲、朋友失望，因此想向大家致歉，以後將以事業為生活重心。希望在未來的某天，能成為更好的自己。」疑似因為姊弟戀曝光，快讓他賠上演藝生涯。

至於Makiyo曾先後與歐漢聲（歐弟）和小豬交往，當時歐弟入軍中服役，將女友Makiyo交給好兄弟小豬照顧，沒想到居然搖身一變Makiyo成了「豬嫂」，儘管小豬一再喊冤稱沒趁人之危「兵變」，仍讓2人仍種下心結。事過境遷，今年5月閃婚的Makiyo，剛生下寶貝兒子，卻跟老公小金疑鬧婚變，在直播中細數對方6大罪狀，指控老公不夠貼心，目前呈現冷戰狀態中，老公一度收拾行李離開月子中心，又返回探視兒子，不過Makiyo表示：「他只來看兒子！」沒有讓老公進房間。