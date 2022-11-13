中年好聲音︱44歲婦患紅斑狼瘡　因女兒一句追夢

無綫推出的全新綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》公開招募後反應熱烈，短短數星期吸引接近3千人排長龍報名，上周六及昨晚一連兩集推出《中年好聲音 向夢想再出發》，分享這班年齡35歲以上、來自不同界別及背後有不同故事的參賽者，如何克服種種難題，以堅毅不屈的精神向着歌唱夢想再出發。

昨晚播出的「試音大檢閱（下）」中，參賽者臥虎藏龍，包括有近20個專業牌照的建築工程界牌照達人陳振途，以及有工商管理博士銜頭的金融界女強人關幗玲。而47歲的柳冕更是生命講師，16年前因交通意外需靠輪椅代步，殘障並無阻礙追夢的決心，他希望透過自身經歷，給其他傷殘人士正面信息及影響：「想畀更多傷殘人士知道，殘障都可以追夢，真係唔好放棄自己。」他於2017年在《慈善星輝仁濟夜》中曾與C AllStar合唱《誰能明白我》。

至於44歲的梁德欣患有系統性紅斑狼瘡，全因女兒的鼓勵，令她有勇氣豁出去：「感恩我有個女，佢睇到呢個節目嘅廣告之後，就不停叫我一定要參加，因為佢知道我細個好想做歌手，佢覺得一個人細個想做嘅嘢，大個一定要勇敢去追夢，所以佢話：『媽媽你一定要勇敢追夢。』」另外，昨晚有五大「靚聲王」，包括47歲、從事和音工作多年的陳文琪、38歲歌唱導師林鉫徫、以及現年65歲、和周潤發同是無綫第3期藝員訓練班的戚愛蓉。60年前曾橫掃多個音樂比賽獎項的戚愛蓉，輕易駕馭超高音域，從容淡定，她說現在仍有一團火：「我由細到大都鍾意唱歌，跟住啲朋友都鼓勵我叫我試吓起碼知道自己去到邊。」從事和音工作多年的陳文琪，正因為做了太多年和音，忘記了自己原本的聲線，希望透過這次比賽找回自己的聲音：「我哋唱和音嘅人，反而冇自己把聲。」