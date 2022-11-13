宋宛穎上海返港身形圓潤　梁凱晴易水腫肥咗10磅

上屆港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）與亞軍梁凱晴（Carina），今晚（14日）為台慶歌舞表演進行錄影，兩人表示要即學即排及錄影，預計要拍到第二天早上，但她們都有舞蹈根底，故有信心應付得來。Sabrina透露去年台慶只擔任司儀一職，但今年既有表演又兼做司儀，為此感到開心，而Carina則首次做台慶司儀，問她會否感到緊張？她說：「我之前做過籌款節目司儀，所以都OK，而且今次台慶有20位司儀一齊，有好多前輩帶領住相信冇問題。」兩人剛卸任不久，談到之後的演藝發展，Carina稱暫時以司儀工作為主：「之後都有啲司儀工作。（你之前話想拍劇？）但公司冇通知我拍劇，所以做住司儀工作先，希望之後有合適角色。」Sabrina一直朝司儀方向發展，她認為公司需要司儀人才，自己都努力學習中。

另外，Sabrina透露早前到了上海兩個半月拍攝綜藝節目《加油！小店》，大感獲益良多：「同香港拍攝好唔同，有20幾部攝錄機，而且係冇劇本，現場諗到乜就講乜，所以好講求即場反應，訓練到執生同臨場技巧。（主持技巧突飛猛進？）我都仲係新人。（有冇試過蝦碌？）當然有，例如有時忘記要講咩。」

見她身形圓潤不少，問她是否因為上海太多美食所致？她說：「其實卸任後就開始變肥，因為冇咁嚴謹去Keep Fit，之前發現唔對路，已經開始Keep番，依家已經冇前排咁肥，開始慢慢瘦落去。」Carina亦自爆比之前肥了10磅：「我見到自己上鏡個樣真係唔得，圓咗而且好容易水腫，依家一星期做兩次健身，同埋飲兩公升水排毒。」