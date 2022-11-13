性感小野貓　偷腥唔使教

見到性感貓女郎出場，好多男士會忍唔住想入非非，甚至會把持唔住……其實喺情慾世界中，淨係「Cat」呢個字，都可以令人產生遐想，絕非貓咪咁單純。

Cat 另有意思

「Cat」呢個字，3歲細路都知點解，但當佢變咗情色俚語，竟然有令人面紅嘅意思，真係估佢唔到。原來「Cat」暗指女性嘅蜜洞或私處，之所以有咁嘅意思，同小野貓嘅英文「Pussy Cat」有關，事關私處嘅英文又叫「Pussy」。順帶一提，「Cat」亦係愉虐界嘅術語，有鞭打嘅意思，理由同「九尾鞭」（Cat-o-nine Tails）呢種愉虐道具有關。

Cosmo Cat 易學易玩

講到性愛體位，唔係話難度愈高，感覺就愈High，有啲簡單易玩嘅體位，一樣可以令男女雙方進入高潮頂峰，「Cosmo Cat」就係其中一招。開始動作同傳教士式差唔多，分別在於女士嘅恥骨位置要同另一半對齊，而呢個動作叫「交合對齊技術」，英文係「Coital Alignment Technique」，簡寫就係「CAT」。性學專家指出，呢招嘅優點在於男士不但能有效調校進入角度，更能刺激女伴嘅私處敏感帶，可以話係一招易學易玩嘅體位。

《Catwoman》 妖艷貓女

唔講唔知，除咗荷里活會製造超級英雄片，美國四仔界一樣會，「貓女」（Catwoman）就係最常出現嘅人物，好似呢套由Anastasia Pierce Productions喺2015年推出嘅《Catwoman》，算係最經典嘅一套。劇情以愉虐為主題，片廠老闆兼人氣脫星Anastasia Pierce化身成有愉虐癖嘅性感貓女，不但喺片中調教大隻蝙蝠俠，又用手上長鞭教訓毒藤女同幾大惡人，玩到啪啪響，睇到人個心卜卜跳。

同場加映：三上悠亞嘅經典封面

講開貓女郎，筆者諗起有個好經典嘅AV封面，就係S1喺2017年推出嘅《國民偶像三上悠亞的31套服裝》！理由好簡單，女主角係當年人氣如日中天嘅三上悠亞，加上佢嗰身貓女郎造型真係幾可愛，所以呢套AV只係雜錦碟都好，依然有大量AV迷捧場。話時話，喺1993年出生嘅三上悠亞，快將步入三字頭，仲記得2015年佢以MUTEKI作品《Princess Peach》登陸AV界時，惹嚟極大哄動，更掀起一輪藝能人轉演AV嘅風潮呢！