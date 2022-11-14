【是日通勝】

農曆十月廿一

壬寅年 辛亥月 辛未日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、中午11時至1時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、立約、祈福

忌：合醬、造酒、醞釀

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：18、24、27、35

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：意氣用事冇好處，否則有機會招致財物損失。

金牛座：愛情運非常好，主動示好有望打動心儀對象。

雙子座：若發現感情關係難以修復，斬纜是一種解脫。

巨蟹座：動怒損健康，好好控制情緒，勿太計較得失。

獅子座：事業上有機會取得突破，沒有問題可難倒你。

處女座：易有意外進帳，但要見好就收，忌貪得無厭。

天秤座：過得自己過得人，待人接物要做到問心無愧。

天蠍座：健康響警號，飲食要節制，不宜大魚大肉。

人馬座：愛情運一般，不改變被動心態，難打破悶局。

山羊座：安守本分，沒必要跟人比較，以免自討沒趣。

水瓶座：迎來倒霉的一天，別沮喪，謹記希望在明天！

雙魚座：笑多一點可改善運勢，遇上麻煩要保持樂觀。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）豬 貴人撐

（跌）牛 易破財

鼠：事業發展一波幾折，要保持冷靜莫氣餒。

牛：是日沖煞，財運低迷，千萬別衝動投資。

虎：腦筋轉數快，抗壓能力強，謀事易成功。

兔：好運伴隨，工作順利，容易獲貴人賞識。

龍：運勢下滑，身心疲累，犯錯機會非常高。

蛇：迎來噩夢的一天，身體易出現各種毛病。

馬：貴人運強，適合聚會談合作，成功在望。

羊：財運不錯，能夠以超值價錢買到心頭好。

猴：有伴侶者要忍讓，給對方多點私人空間。

雞：神采飛揚，不論待人接物都充滿激情。

狗：消費意欲強，花錢如流水，易入不敷支。

豬：獲貴人力撐，有利傾生意，開單冇難度。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

道常無為而無不為

「天道」好像常常無所作為，只是順其自然罷了；但是世上最終是沒有一件事不受其左右。此言「無為」就是「有為」，意謂順應「天道」而行事，看似無所作為，但順「道」而行的結果必然不會違背「天道」，從而有所成就，這便是「無不為」亦即「有為」。

五行乃宇宙間自然物質之現象，萬物有五個個性，金木水火土可以代之，水是向下的，火是向上的，木是向四方發展的，土是不動的，金是最堅的，全是物質之自然現象，亦符合哲學原理。五行相生為金生水、水生木、木生火、火生土、土生金。五行相剋為金剋木、木剋土、土剋水、水剋火、火剋金。

五行生剋之理論，用以測人命運之學，並不是迷信。人們因飽受憂患，欲謀成者，反遭失意，韜光養晦者，卒獲平安。運程為人生遭遇，是否單從甚麼星座或生肖就可得出未來答案？八字學是從你出生的年月日時得出八個字，可反映人生之環境、事業、婚姻、健康、學業成敗等。知命認命，人生的遭遇即機緣，因而有「謀事在人，成事在天」之語。若有絲毫辦法，亦應當努力進行，所謂盡人事而聽天命，若再不成，只可委之命運也。

觀其社會人類，有富貴兩全者，有富而不貴，貴而不富，有富貴而壽考者，有貧賤而壽考者，更有富貴壽考而終身勞碌，無閑暇享用之福者，凡此皆出於天賦之自然，非可勉強以求也。

墨子之學說「命運由人自造」現今已不敢深信，惟樂天知命，智者守分以安命，愚者行險以僥倖，成為處世之人生哲學。