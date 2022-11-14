王敏奕力追黃宗澤　守婦道冇得錫

視后蔡思貝於台慶劇演斜槓族，試盡不同職業，當中對打鼓情有獨鍾，由零開始練至雙手長滿水泡，揚言下一步將挑戰打斷鼓棍；而黃宗澤與王敏奕飾演情侶卻沒有親熱戲，男方笑指此乃保護家嫂機制。

由黃宗澤、洪永城、袁偉豪、蔡思貝、王敏奕及蔡潔等主演的無綫台慶劇《法證先鋒V》，突然搶閘播出成台慶劇，並於今晚（14日）8時30分在翡翠台播出，基於前4輯均大受歡迎已省靚招牌，加上近日於內地平台率先播放獲得不俗評價，故台前幕後均信心十足。

《法證V》除了解開上一輯結局留下的懸點，保留鄭俊弘及楊梓菁的角色外，其餘內容與前幾輯沒有關連，並以全新組合上陣。故事講述法證、法醫及警方合力破解案件，30集內容包含10多個單元。法證事務部高級化驗師余星柏（黃宗澤飾）喜愛以科學計算方法找出證據，為人慢熱寡言，迷倒了熱血女警霍寶英（王敏奕飾），因而上演一段女追男戀曲，不過2人劇中卻親熱戲欠奉，Bosco笑說：「連一個錫嘅鏡頭都冇，可能有保護家嫂機制啦！哈哈！」

蔡思貝身兼多職

而重案組高級督察井浩然（袁偉豪飾），與斜槓族譚倩雯（蔡思貝飾）因同是失眠群組成員，互相扶持而展開一段苦戀。袁偉豪透露與思貝非首次合作，早有默契，恰巧同時接拍另一劇集，每日組接組缺乏休息，精神狀態完全配合劇中角色：「嗰段時間嘅狀態好貼近，不過到煞科後即刻精神晒。」思貝演的斜槓族身兼公關、打鼓老師、服裝指導等，笑指一次過嘗盡多個職業，對成功學識打鼓最為興奮，還練到手指起水泡：「雖然痛，但好想快啲打斷支鼓棍。」至於演法醫科高級醫生范佩清的蔡潔，就與流氓醫生秦克男（洪永城飾）湊成一對，監製方浤酌讚蔡潔非常專業：「有場戲講有兇手想殺佢，劇情交代佢係全裸，埋位前要求大露背，蔡潔二話不說就去準備。」

解開「小丑」之謎

為向觀眾帶來新元素，製作團隊花了1年多時間籌備及搜集資料，繼而製作出「冰人」、「浸蠟死」等主題故事，監製透露劇中案件錯綜複雜，務求與觀眾同步查案，更指開拍前也有安排演員上堂，如蔡潔曾參觀解剖室，請教相關醫生工作時所用的術語，加上狂煲類似題材的劇集參考。提到上輯以4個小丑倒臥海旁作結尾，他預告小丑故事將於今輯後段部分出現，將交代他們為何出現及死亡以作呼應。

鄭俊弘有得留低 進退兩難

鄭俊弘（Fred）及楊梓菁的角色於今輯延續，講述飾演科學鑑證主任的Fred準備升職，但過程面對種種困難，處於人生交叉點，不知如何做決定；「警長」楊梓菁則帶領一班新丁，協助上司袁偉豪查案。

至於丁子朗就演法醫科學生，醉心解剖，跟蔡潔、陳嘉慧有不少對手戲。飾演社工的陳嘉慧，工作上非常投入幫助反叛青年，與丁子朗的角色從小於孤兒院一起長大，二人投入社會工作後重遇，一見如故，是一對肯為對方赴湯蹈火的好朋友。

謝東閔「衰」開有條路

演慣大反派的謝東閔，今次繼續做衰人，演一名社團大佬，監製笑指基於東閔演反派入型入格，故此角色絕對是不二人選，雖然東閔於劇集中段才出現，但其造型卻相當突出，除了把頭髮漂藍，再配上浮誇眼線，每次出場均情緒高昂，相信屆時定必秒殺觀眾眼球。