陶大宇首與小童行貓步　傳承「水撥手」襲上海時裝周

藝人陶大宇以獨特唱腔及台風演繹《倒轉地球》一曲成全城熱話後，「水撥手」熱潮更席捲上海！他獲邀出席前晚（12日）在上海舉行的《2022 Fashion Top上海時裝周》，以特別嘉賓身份率領多位小朋友一起行貓步，同場出席還有藝人莊鍶敏。

首次與小朋友行時裝騷的陶大宇，在現場成為「孩子王」，於後台等出場時，全程被小朋友包圍着兼打成一片，不單與他玩小遊戲，更點唱《倒》曲，又即場「拜師學藝」要求學習「水撥手」。至正式上台時，陶大宇今次未有獻唱神曲《倒》，而是唱《愛你一萬年》，不過同行的小朋友卻自行加插「水撥手」台風，掀起現場氣氛。

後台被IQ題考起

陶大宇接受東網訪問，稱首次與小朋友行騷非常新鮮及好玩，他說：「今次係家長同大會合作，希望子女透過行騷增強自信心同發揮表演欲，我覺得佢哋真係好幸福。呢班小朋友非常活潑可愛，喺後台同佢哋傾偈熱身時，真係會被佢哋啲IQ題難倒，估唔到佢哋都知我呢招『水撥手』，哈！佢哋要我示範，之後喺我唱慢歌時，佢哋竟然自動『水撥手』，我都好驚喜意外！」完成上海騷的大宇，即趕飛機到成都出席另一品牌活動，然後再到深圳演出，如此風塵僕僕都未有叫累，大宇說：「有得忙才是好事，因有很多活動都因疫情叫停，故只好盡做，或許今年要提早收爐返港迎新年。」