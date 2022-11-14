Anson Lo開騷胃抽筋被抬走　凌晨發文報平安

MIRROR出師未捷身先傷！至7月底紅館以外發生後，12子隨即停工，近日已經復工，可是先有萬人迷姜濤打籃球受傷入院，如今輪到另一成員盧潮霆（Anson Lo）完騷後胃抽筋，搞到要搵醫護抬走，連訪問都做唔到。

其後經理人花姐回覆傳媒表示Anson Lo已返回家中休息，約今日（14日）凌晨一時，Anson Lo在社交平台發文向大家報平安：「表演中段胃抽筋，辛苦工作人員在表演完成後在後台照顧我，大家不用擔心我我會好好休息的。」因為Anson Lo不適的事件傳出後，「神徒」都十分擔心Anson Lo的情況，欣宜在訪問時亦有透露Anson Lo全日只吃了「一啖飯」，加上音樂會上體力嚴重透支，才會令Anson Lo出現不適。

而昨晚的亞博拉闊騷完，Anson Lo與欣宜完騷後原定接受在場媒體訪問，半小時後僅見欣宜獨自步出，她為為Anson Lo代言表示：「我老公（AL）頭先喺台上跳得太落力，加上全日只係食咗一啖炒飯。可能佢好耐冇見大家，畀盡一萬分嘅力去表演，依家個胃好唔舒服，所以唔出嚟同大家傾偈，我自己做啦！」

其實Anson Lo與欣宜約2小時的傾力演出絕無冷場，粉絲全程high爆。由於今次演出曾經改期，欣宜演唱新歌《恐懼蠶食心靈》前表示：「真係好峰迴路轉，今日終於可以做到呢個騷，不過就係改咗今日，大家先有新歌聽，今日絕對係吉日！」欣宜更一度感觸淚流滿面！

Anson Lo唱《永順街39號》及《不可愛教主》時，大銀幕發現觀眾席上有好兄弟Edan及Jeremy蹤影，2人更不時high爆站起來跳舞贈興，相當投入。Anson Lo則問台下粉絲說：「你哋係咪好掛住我？你哋唔問番我嘅？我都好掛住你哋呀！」氹得神徒們尖叫連連。

AL與欣宜合唱國語歌《表白》時上演一場辣身舞，將氣氛推向高潮。及後串燒歌環節時，二人再唱《神隊友》後相擁，此時欣宜問Anson Lo：「我想代你啲粉絲問一個問題，點解你從來唔叫我哋做老婆嘅？」搞到AL說：「因為每人只得一個老婆，邊個係你哋自己諗啦，你好多汗，落枱我幫你抹啦！」Encore時欣宜「赤裸」打扮，意識大膽被讚性感搶鏡。

對於代粉絲問「老婆」一事，欣宜事後笑說：「搞吓氣氛啫。（你想AL嗌你做老婆？）咁又唔使，我覺得佢叫我Joyce都好好聽。（滿意今晚演出？）我淨係覺得依家周身骨痛，今次仲跳得多過自己個騷，不過同佢一齊去做騷感覺好正，佢真係出盡力，令我都落力啲。（依家最想做乜？）想食楊州炒飯，因為6月紅館騷後冇食過。（今次反應咁好，想開Part 2？）好呀，唔介意，不過下次要我唱多啲、佢跳多啲，等我冇咁辛苦。（點解中段已經喊成咁？）見到台下嘅燈海，首歌又好感動，加上諗起個騷終於開到，我又自肥成功同老公開騷，好開心同感觸嘛。（當眾辣身舞喎。）綵排嘅時候冇咁貼嘅，起碼有一隻手嘅距離，係佢愈攬愈埋，下次你哋見到佢，就問佢點解啦，但我唔介意嘅，哈哈！」

再問欣宜是否知道Anson Lo日前籃球賽時落淚，她答：「嗰日我綵排緊，冇睇到，但我有同佢短訊，佢提過呢排攰。（你覺得佢今晚有冇包袱？）我冇留意，唔係好負責任嘅拍檔，我淨係顧自己嘅演出，不過佢ok嘅，專業嘛，每個人都會背負工作以外嘅種種問題，但最緊要係我哋上台咁收拾心情，the show must go on，佢一定做到嘅，佢今晚表現正到爆！」