馬百良葯廠5代傳承創傳奇︱200週年晚宴星光熠熠　吳若希許廷鏗約定續緣

歌手許廷鏗（Alfred）與吳若希（Jinny）早前為《馬百良葯廠200週年晚宴》擔任壓軸嘉賓，麥家瑜獻唱晚宴主題曲，無伴奏組合SENZA A Cappella帶來連串香港情懷經典歌，歌聲樂韻，星光熠熠，是近年難得一見的盛會。Alfred與Jinny相隔多年罕有合體，同時宣布下月各自開騷的好消息，Jinny的《麻醉》與Alfred的《痛醒》原本是一對歌，2人寄望能在對方的演唱會上合唱，讓兩首歌重聚。

《馬百良葯廠200週年晚宴》上週五在中環四季酒店圓滿舉行，兩位重量級壓軸嘉賓表演精彩，Jinny獻唱《越難越愛》和《陪著你走》，Alfred一口氣連唱人氣歌曲《青春頌》、《白紙》和《佛系人生》，台上他宣布下月30及31日在九展舉行演唱會，陪樂迷倒數迎新年。

Jinny透露2人對上一次合作已是2019年，Alfred讚她記性好，沒有腦霧，原來他們先後確診新冠肺炎，Alfred自此不敢掉以輕心，平日會吃補充劑強健身體，對護聲更是特別着緊！Jinny也準備帶海狗丸給老公補身，怎料Alfred突然爆Seed說：「以我所知，佢老公好勁，所以生到兩個！」Jinny自爆戴子宮環做足避孕措施，問會否叫老公做節育手術一了百了？她即叫Alfred考慮兼讀婦科，令Alfred一臉愕然：「我讀牙科㗎！」

當晚的司儀是搞笑組合麥美恩（Mayanne）和陸浩明（6號），2人一唱一和大放笑彈，成功炒熱氣氛。馬百良葯廠董事、第5代傳人馬泰炎以5個「好」形容愉快心情，他說：「因為200週年呢個機會好難得，可以與親朋好友一同慶祝，希望一代一代傳下去，以後有更多個200年。」提到對未來有甚麼期望，他說：「要跟貼時代，因為葯研發展得好快，以前可能要10年時間才研發到一種葯，依家只需要幾個月至兩、三年就成功，我哋跟得都吃力，要花點工夫，便可以一直傳承下去。」

麥美恩幫男友補精力

Mayanne和6號表示很久沒有在酒店主持大型晚宴，提到週六便是無綫台慶大日子，笑言會合力將台慶的熱鬧氣氛提早帶到晚宴上。Mayanne表示甫登場即感受到大家的熱情，又讚馬泰炎為人健談，她還忽發奇想，欲邀對方上節目分享中西成藥及養生之道。另外，她指不少藝人也有壓力致脫髮問題，她亦有月事失調情況，平日會飲雞精調理，問到有愛情滋潤的她豈非雙倍滋潤？她笑說：「呢啲係外面，裏面都係要靠雞精。（分畀男友飲？）畀佢食海狗丸。」6號則自誇腎好，有心又有力。

姚嘉妮通頂10日 飲雞精提神

藝人姚嘉妮（嘉嘉）與詹瑞文在晚宴上以星級用家身份分享心得，嘉嘉外公經營藥店，故自小在舖頭接觸中西成藥，小時已不怕飲中藥。她覺得時代女性要時刻保持最佳狀態，認為50、60歲屬中年，要將健康的時間延長，生活質素才得以提高。她又透露特別喜歡飲雞精，早前為無綫劇《妳不是她》連續10日拍通宵戲，也全靠雞精保精神。劇中她與張頴康、丁子朗有不少對手戲，大讚丁子朗乖仔，張頴康則很搞笑，拍劇雖然辛苦，但氣氛好，精神也加倍。

至於身為「舞台劇教父」的詹瑞文，正籌備舞台劇《沉浸式的餐飲劇場》，希望為觀眾帶來新鮮感。近日他忙於為電影《夜校》及《大導演》做宣傳準備，並分享座右銘：「愈成長愈年輕！」認為食補品、做運動及保持正面思維，人便會愈來愈Fit。

做獨立歌手追夢 麥家瑜出盡200分力

獨立歌手麥家瑜（Keeva）獻唱200週年晚宴的主題曲，為晚宴打響頭炮，她對參與盛會感榮幸，現場氣氛不俗。她表示歌曲難度較高，大讚歌詞寫得好：「200年一定有難度，要出200分力唱！」Keeva入行已一段日子，2年前與舊公司完約後，以自由身繼續追夢，她說：「呢首歌提醒我不忘初心。」做歌手同時要兼顧經理人工作外，更要懂得控制成本，她笑言做會計並不容易，希望儲夠歌後，明年有望開一個小型音樂會。擁有一把靚聲的她又分享護聲心得：「我成日用把聲又夜瞓，同好多女仔一樣，手腳冰凍，覺得飲完雞精手腳和暖，會介紹畀其他朋友。」

晚宴變展 重溫百年情懷

《馬百良葯廠200週年晚宴》讓來賓有如走入時光隧道，重遊葯廠兩個世紀的經典傳奇。晚宴場地打造成充滿香港情懷的馬百良展覽廳，展出珍藏過百年的馬百良文物級展品，現場又設有中式彩虹畫、飛機欖、龍鬚糖攤檔和人力車等，瀰漫着香港的濃濃人情味，也成為大家的開心打卡點。晚宴上，3位董事馬泰炎、馬麗珠和馬浩樺，以及葯廠股東馬邦榮、馬邦洪及馬民志一同主持百良公銅像揭幕儀式。