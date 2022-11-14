謝東閔被孔德賢奪男男初吻　陳嘉慧乜都咀勻晒

藝人謝東閔、孔德賢（Danny）、陳嘉慧（Erica）、黃嘉樂、李成昌及黎燕珊等，昨晚（13日）齊齊現身與一眾《本尊就位》台前幕後吃收工飯。問到首擔男一的Danny拍攝古裝會否感辛苦？他説：「過咗去啦，過程一定辛苦嘅，我哋大家都殘晒，但係我哋依家都容光煥發。（第一次男一有冇壓力？）一開始的確係有，多謝監製同導演好有耐性幫我，慢慢熱身入咗狀態，希望出嚟效果好睇啦。」

問到身旁Erica有否把做主角心得給Danny，她即謙稱自己仍屬新人：「唔敢當呀，冇咩話指導，不過我哋過程中互相學習同提點，點樣可以做得好啲。」她表示過程中與Danny及謝東閔3人會互相交流，期望能擦出火花。二人還感激謝東閔視他們以弟妹看待，還經常請他們吃飯，笑言是這位大佬的「兩條𡃁」。話畢聲沙沙的謝東閔剛巧到場，他笑謂：「佢哋兩個好好，依家係我唔掂，拍完套劇可能積積埋埋結果失咗聲，依家成個『𡃁坤』咁，哈哈！唔使驚，我為咗餐飯做咗3次核酸，冇事嘅，醫生話只係感冒。」Danny笑問今晚是否大佬買單？謝東閔即笑謂：「我病咗仲要埋單？」Danny指3人已成為好拍檔，更希望有機會可一起主持旅遊節目。

問到Erica劇中與誰有親熱戲？她大爆3人間也有互咀，問到誰較好咀？她笑言太久忘記了，Danny即笑稱：「我覺得東閔好嘴，因嗰吓想盡快咀完，哈哈。」謝東閔則自爆Danny奪走了他的男男初吻：「第一次嘴男人好怕醜，全程由佢做主動。」Erica笑言當時在現場「觀戰」：「係咁影佢哋相，好Enjoy咁望住佢哋拍親熱戲。」