人氣角色　拉開聖誕節序幕

還有一個多月就到聖誕節，四處已經開始滲透節日裝置，甚至搶先開放，讓人氣角色為大家拉開節日的序幕，粉絲們準備好相機同自己去朝聖未？

【My Melody甜蜜冬日樂園】

要數甜美界的代表之一，粉紅色的My Melody必須擁有一席位，由即日至12月27日，換上了全新士多啤梨糖果造型，聯同一眾閨蜜好友登陸「置富Malls．My Melody Sweetmas冬日樂園」，暢遊馬鞍山廣場「巨型聖誕樹小火車樂園」、+WOO嘉湖「馬卡龍糖果屋Café」、置富都會「夢幻旋轉木馬樂園」，以及置富第一城「熱氣球浪漫升空樂園」等四大粉紅夢幻場景，並帶來多個打卡位與粉絲們合照，留下最甜蜜的粉紅回憶。

打卡之餘，由11月19日起，凡於置富Malls指定單一商場內任何2間不同商戶分別累積消費滿指定金額，更可換領聖誕限定暖笠笠紙巾盒套以及圍裙，另外於指定日子、指定商場，更可大玩數碼互動遊戲，完成任務並達指定分數更可獲My Melody精美禮品或商場美食現金券乙份，齊齊把My Melody帶回家。

【屁屁偵探聖誕大冒險】

風靡萬千小孩的新一代人氣角色屁屁偵探，將以聖誕老人的造型，於全港首個以屁屁偵探為主題之大型聖誕裝飾「屁屁偵探．噗噗！聖誕大冒險！！」登場，即日至2023年1月2日，屁屁偵探來到荷里活廣場的聖誕小鎮，帶來「聖誕小鎮」入口、「幸運貓咖啡店」及「屁屁偵探原稿展」等3大打卡位，以及有機會贏得精美禮品或免費玩的4大互動遊戲。

另還有「屁屁偵探繪本限定店」、於指定周末舉辦的「屁屁偵探見面會」，以及11月下旬開始可憑消費或VIC會員積分換領的獨家限定保溫壺、2023年座枱月曆及聖誕填色套裝，有得影、有得玩，又有得買，粉絲們超幸福。