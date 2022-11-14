美麗華推28天環遊澳洲　歎盡風景與美食

【特約報道】現時世界各地防疫措施已經放寬，大家都想約上親朋好友齊齊出發去旅行。大部分人逾3年沒有離港，有人選擇短期的幾天團先試水溫，有人就想一次過玩足一個月，悠閒享受難得的旅遊時光。美麗華旅遊總經理李振庭表示：「有團友報名短期的幾天團之後，覺得想要玩多幾日，申請了延長留在當地的旅行時間。」有見及此，美麗華旅遊與澳洲旅遊局合作，推出28天澳洲旅行團，給想要深度感受外地文化及風光的大家多一種選擇。另外，人氣糕餅店Bombshell亦都聯乘推出澳洲遊主題蛋糕，讓團友們未出發先興奮！

28天深度遊澳洲

以往傳統澳洲旅行團都是以東岸區域為主打，但今次美麗華旅遊與澳洲旅遊局的合作突破傳統，以體驗澳洲東南西北各地的獨特美景為主題，帶大家玩轉全澳洲！行程由2023年2月至9月出發，玩轉全國6個州，包括「悉尼歌劇院」所在地新南威爾士州、有「滑浪天堂」之稱的昆士蘭州、大自然愛好者最愛的「袋鼠島」南澳州、塔斯曼尼亞州必去的「酒杯灣」、「企鵝島」維多利亞州、西澳州觀賞夢幻「粉紅湖」。以及去到擁有世界遺產巨石烏魯魯（Uluru）的北領地，與首都領地坎培拉2個領地，深度領略各地風光景色，接觸更多野生動物與感受不同季節的氛圍。

除了包羅萬有的自然壯麗景色，餐飲方面也絕不遜色！澳洲旅遊局香港區經理譚天慧分享：「行程包括參觀澳洲的著名酒莊，譬如南澳的Jacob's Creek、阿德萊德的The d'Arenberg Cube，觀賞之餘還可品味葡萄酒，讓人回味無窮。同時亦有去到不同地區品嘗有機新鮮食材，包括塔斯曼尼亞的凱絲莓樂園即場試食新鮮果醬、以及生蠔養殖場試食獨有新鮮生蠔等。全部行程適合一家大小、閨密好友一齊參加，不同年齡層人士都能夠玩到樂而忘返。」

人氣Bombshell蛋糕聯乘澳洲旅行團

創意糕餅品牌Bombshell設計靈感來源墨西哥piñata，希望為大家帶來歡樂氣氛，是慶祝佳節必備甜點！美麗華酒店宴會、會議及專責項目高級總監關子希表示：「展開旅程，其實就如同品嚐Bombshell美點一樣，要用盡五感探索才能發掘箇中驚喜。」適逢美麗華旅遊推出澳洲旅遊團，與Bombshell再次合作，以創意甜點慶祝大家到訪旅遊熱點，讓大家在出發之前率先感受旅程的歡樂。由即日起至11月30日，報名參加澳洲28日環島遊，每位可以免費獲贈以澳洲為主題的Bombshell蛋糕1個；而指定澳洲團，每位亦可享有全新造型精緻既Puffy Bombs泡芙1件 ，以一口甜蜜為旅程作好準備！