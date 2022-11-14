《E.T.》40周年紀念　影片被指控抄襲　男主角回應續集傳聞

荷里活大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）從影以來拍攝過多部經典勁作，1982年的外幻溫情電影《E.T.外星人》（E.T. the Extra-Terrestrial）是其中一部。適逢今年是影片上映40周年紀念，昔日男主角亨利湯馬士（Henry Thomas）最近受訪講感受，其中大談《E.T.》開拍續集的可能性。

現年51歲的亨利笑言《E.T.》是他從影以來宣傳期最長的一次！他說：「感覺就如自1982年宣傳到依家，對我嚟講最有趣係咁多年啲人仍然對同一樣嘢咁着迷，我認為係件好事。40年後啲人可能會仍然想知架單車到底點飛上天空。」而他被問及會否因為《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）隔30多年後仍然咁成功而開拍《E.T.》續集？！不過亨利就表示沒有太感興趣將之拍成續集或新版，而他更透露原來當年影片票房大賣之後多年來電影公司曾多次嚴肅考慮將《E.T.》開拍續集，不過最終冇疾而終。

橫掃全球電影票房

《E.T.外星人》自1982年6月11日在北美開畫後便大受歡迎，一開畫就以1,100萬美元收入登上開畫票房冠軍寶座，並一直維持了6個星期之久，後來更以6.19億美元累積票房取代《星球大戰》（Star Wars）成為影史上全球最高票房的電影！其中在香港更勁收1,674萬湘元，成為1983年全年外語電影票房No.1。

《E.T.》令史匹堡名成利就，據知當時他在上映期間每天的票房分紅高達50萬美元！而《E.T.外星人》的全球票房紀錄一直保持到1993年被史匹堡另一勁作《侏羅紀公園》（Jurrassic Park）打破。

涉嫌抄襲印度電影大師劇本？！

《E.T.外星人》當年上映時全球票房大賣，同時亦獲《奧斯卡金像獎》9項提名，其中包括最佳原著劇本。不過影片曾被指抄襲已故寶萊塢著名電影導演薩耶哲雷（Satyajit Ray）1967年創作一直未拍成荷里活電影的劇本《The Alien》，他生前曾表示如果沒有他創作的劇本，《E.T.外星人》根本就不可能存在。而他亦曾透露好友科幻小說作家Arthur C Clarke提議過他以法律行動控告史匹堡抄襲。不過最終他沒有聽從好友的提議。

後來史匹堡公開否認影片有抄襲成分，更指當薩耶哲的劇本在荷里活流通時自己還在讀中學。不過當時有雜誌就駁斥史匹堡的說法，指他1965年時就已中學畢業，1969年時已經開始在荷里活從事導演工作。除《E.T.外星人》以外，還有人認為史匹堡之前的作品《第三類接觸》亦是受到《The Alien》的啟發。

1983年香港外語電影票房榜

1.《E.T.外星人》 $16,740,260

2.《鐵金剛勇破爆炸黨》 $12,946,443

3.《武士復仇》 $11,906,244

4.《第一滴血》 $9,554,760

5.《勁舞》 $8,483,938

6.《杜絲先生》 $7,890,893

7.《衝上雲霄》 $7,650,328

8.《甘地傳》 $5,621,262

9.《超人大破電腦霸王》 $5,052,468

10.《性命知多少》 $4,900,015