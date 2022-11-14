矜貴的白松露現正值當造，坊間高級餐廳都利用這顆「白色鑽石」來打造佳餚，精緻的菜式即場批上白松露片，散發絲絲香氣，矜貴又提升食欲。

時尚意菜

提到白松露菜式，高級意大利菜必定入選，中環意大利餐廳Cantina為客人設計了多款主題美饌，當中包括耶路撒冷雅枝竹濃湯配白松露、小龍蝦牛肝菌粒白松露意大利飯，主菜有肉味香濃的牛肝菌白松露烤小牛柳，最後以松露白朱古力慕絲配栗子蛋糕作結。餐廳旁的酒吧亦推出威士忌、白松露、慢煮蜂蜜和咖啡苦精調配，表面刨白松露的雞尾酒Viva La Truffle，客人也可以點選用來配菜，氣息更濃厚。

法式美饌

精緻的法國菜一向是Fine Dining的首選，灣仔法國餐廳Maison ES在這個11月，特別為矜貴的白松露打造5道菜菜單White love like White Truffles，大廚選用西班牙紅蝦、日本黑鮑、野生鱸魚和日本黑豚肉等打造不同菜式，如軟滑西班牙紅蝦他他、北海道帶子配有機蛋、日本黑鮑Tagliolini等，上桌時再批白松露，香氣撲鼻。

輕鬆配搭

除了白松露套餐，坊間亦有餐廳讓客人自行配對。尖沙咀法國餐廳EPURE現正供應白松露，客人可於各款菜式內，按個人喜好加入白松露，如北海道帶子慢煮後炭燒，配蔬菜和白酒香草汁，加點白松露片，陣陣香氣。於法國白鱈魚，慢煮後香烤，加點生蠔葉和白松露，令人眼前一亮。其他菜式還有法國生牛肉他他、美國牛腰脊肉或自家製意粉等美食，可按需要加白松露，添香添味。

素食之選

白松露香氣撲鼻，除了配海鮮肉食，作素食配搭一樣得。中環純素高級法國餐廳Ma...and The Seeds of Life特別推出時令意大利白松露5道菜餐牌，以猴頭菇配意大利黑醋爆珠打造的純素龍蝦刺身，質感濃厚的純素蟹肉忌廉湯，香滑濃郁的手製意大利玉棋配白松露，烤布冧配杏仁芝士選用日本布冧真空配製1日再烤，果香菌香交雜。至於白朱古力狂想曲，白松露口味的Tiramisu和意式雪糕配松露朱古力，散發多重香氣，最是美味。

皮埃蒙特料理

意大利不同地區，飲食風格亦各異，中環意大利皮埃蒙特料理餐廳CASTELLANA近日打造全新5道菜白松露菜單，首先出場就有Fassona生牛肉他他，簡單調味後加皮埃蒙特白松露，滿滿肉香和松露香。第二道菜醃扇貝配杏仁花椰菜汁，以扇貝、杏仁加白松露椰菜忌廉，香滑鮮甜。招牌自家製意大利雲吞，加點牛油汁和白松露，配合得剛好。另外還有阿拉斯加蟹腳粟米湯和經典蒙布朗栗子蛋糕，兩者道菜加上白松露，同樣出色。