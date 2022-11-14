黎紀君投資60萬拓展藝術展覽館　寄賣藝術品畫作

連詩雅師妹黎紀君（Christy）最近喬遷之喜！之前位於觀塘區的工作室，已搬遷到面積更大的柴灣區。日前她身處設計簡約，以白色為主調的「新竇」受訪，指舊舖由頂手開始到新工作室開業，僅花了2個月時間，投資約60萬，有信心可以短期內回本，皆因連攝影師都讚：「係最佳嘅拍攝場地，之前觀塘嗰個粉紅色場係完我個少女夢，但依家夢已發完，歡迎大家嚟租呢個場。」

Christy的新工作室除外租，亦是其製作蛋糕、教班之「基地」，稍後更會拓展為藝術展覽館，專營寄賣藝術品及畫作，她謂：「我已經聯絡咗啲Artist朋友，將佢哋嘅作品攞嚟寄賣，都會有我嘅作品展出。」而萌經營藝術品生意，原來是她參觀展覽時，發現掛滿畫的牆：「我諗起既然工作室都有幅好高嘅白牆，點解唔好好利用呢？」

提及畫畫，她謂早前有藝術家向她邀畫，不過有朋友告知其作品在畫展中是「非賣品」，初時她還以為自己畫得太差，所以搞手決定「封盤」，但真相令她相當意外：「原來我幅畫會帶去韓國個展覽會，所以唔買，聽聞真係有賣家問過價嘅。」問到可會揚名韓國畫壇？她哈哈笑：「我梗係想啦，但自問畫畫唔叻，只係幅畫內容好豐富，好多有關香港嘅嘢，我用咗兩個月時間畫，朋友問我點解幅畫成日都唔同，係因為我不停加畫囉。」