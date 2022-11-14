HONOR Magic4 Pro流金色抵港　送逾1,800元專屬禮盒

【營業資訊】榮耀HONOR全新「流金色」Magic4 Pro正式登陸香港，讓你走到每處都炫目顯赫，盡顯氣派。開售期間至2022年11月30日，選購任何顏色的HONOR Magic4 Pro，均可免費獲得總值超過$1,800的專屬禮盒，禮品包括HONOR Earbuds 3 Pro藍牙耳機、HONOR BAND 6智慧手環及MAGIC 4 PRO原裝手機殼，送完即止。

HONOR Magic4 Pro搭載最新Qualcomm​ Snapdragon 8 Gen 1流動平台，與上一代產品相比運算性能提高了20%，圖像處理性能提高了30%，AI能力更提高了300%；配以8GB RAM及256GB ROM，除了全新推出的流金色，還備有瓷青、亮黑，合共3種顏色。標誌性的對稱設計、更強大的視覺體驗、突破性的攝影和影片錄製功能、卓越的性能和全面的隱私功能，將HONOR的旗艦Magic陣容提升到全新水平。

HONOR Magic4 Pro採用標誌性的「繆斯之眼」(The Eye Of Muse) 對稱設計，擁有6.81吋OLED超級四曲面螢幕和超薄邊框，提供真正的沉浸式觀看體驗和令人難以置信的舒適握持手感。螢幕可以顯示多達10.7億種顏色及支援100% DCI-P3，令畫面擁有戲院級的清晰及真實色彩，以及更逼真的遊戲體驗。由於其更高的動態範圍和更好的色彩顯示，在手機上觀看HDR 10+影片的每一格畫面都顯得更加生動！在新一代LTPO螢幕技術和HONOR MotionSync技術的加持下，HONOR Magic4 Pro具備1Hz到120Hz的自適應動態更新率，還提供1,920Hz PWM調光，以最大程度減少對眼睛的疲勞。

HONOR Magic4 Pro採用三鏡組合包括5,000萬像素的廣角主鏡頭、5,000萬像素的122度超廣角鏡頭和6,400萬像素的潛望式長焦鏡頭，支援超融合計算攝影技術，即使利用手機從遠處拍攝，也能拍得令人驚嘆的高清晰影像。HONOR的超融合計算攝影技術，能夠在整個焦距範圍內實現融合，提供出色的成像能力。透過計算攝影技術，利用5,000萬像素廣角鏡頭和5,000萬像素超廣角鏡頭，能將圖像銳利度和清晰度提高65%。而6,400萬像素潛望式長焦鏡頭，透過利用廣角鏡頭及計算攝影技術加持下，提供了3.5倍的光學變焦和100倍的數碼變焦，進一步提高了160%的圖像銳利度和清晰度。

此外，透過HONOR Magic-Log電影大師和AI電影「一錄多得」效果，為用家輕鬆錄製電影級的畫面。而HONOR Magic4 Pro在手機業界中首次實現以手機錄製60fps的10bit Log 4K影片，另配備電影級3D LUT（Look Up Table）功能，其Magic-Log格式可以幫助用家以適合電影的卓越色調來編輯影片。電量方面，新機內置4,600mAh電池，配合100W HONOR SuperCharge有線充電，只需30分鐘就能充滿100%電量。