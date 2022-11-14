靈感煮意︰【快速肉醬】無麩質肉醬千層麵

過去我曾多次教做不同肉醬，有用純雞肉做的、傳統意大利式、也有全素，千層麵也教過做純素，今次輪到肉醬配無麩質啦！這款肉醬的做法，比傳統肉醬快，只需45分鐘便煮好，可煮定一大煲慢慢吃，但怎樣在短時間內做出既香且濃的肉醬？秘訣就在材料裏。我用的牛肉和豬肉，分別是牛肋條和豬扒，買回來洗淨印乾再絞碎，煮出來既有肉香，但又不會太油膩。立即上東網on.cc收看今集的《靈感煮意》，做了記得拍照給我看啊！

材料（6人份）

肉醬

洋葱 200克

甘筍 200克

西芹 200克

海鹽和黑胡椒 隨喜好

豬絞肉 150克

牛絞肉 450克

海鹽和黑胡椒

紅酒 100克

茄膏 45克

意大利番茄糊 700克

全脂牛奶 150克

海鹽和黑胡椒 隨喜好

糖 隨喜好

無麩質麵

薯仔 3個

水 半煲

海鹽 1湯匙

芝士

意大利Ricotta芝士 250克

軟芝士 隨喜好

硬芝士 隨喜好

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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