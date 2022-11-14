靈感煮意︰【快速肉醬】無麩質肉醬千層麵
2022年11月14日 16:00
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過去我曾多次教做不同肉醬，有用純雞肉做的、傳統意大利式、也有全素，千層麵也教過做純素，今次輪到肉醬配無麩質啦！這款肉醬的做法，比傳統肉醬快，只需45分鐘便煮好，可煮定一大煲慢慢吃，但怎樣在短時間內做出既香且濃的肉醬？秘訣就在材料裏。我用的牛肉和豬肉，分別是牛肋條和豬扒，買回來洗淨印乾再絞碎，煮出來既有肉香，但又不會太油膩。立即上東網on.cc收看今集的《靈感煮意》，做了記得拍照給我看啊！
材料（6人份）
肉醬
洋葱 200克
甘筍 200克
西芹 200克
海鹽和黑胡椒 隨喜好
豬絞肉 150克
牛絞肉 450克
海鹽和黑胡椒
紅酒 100克
茄膏 45克
意大利番茄糊 700克
全脂牛奶 150克
海鹽和黑胡椒 隨喜好
糖 隨喜好
無麩質麵
薯仔 3個
水 半煲
海鹽 1湯匙
芝士
意大利Ricotta芝士 250克
軟芝士 隨喜好
硬芝士 隨喜好
周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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