靈感煮意︰【快速肉醬】無麩質肉醬千層麵

2022年11月14日 16:00
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    過去我曾多次教做不同肉醬，有用純雞肉做的、傳統意大利式、也有全素，千層麵也教過做純素，今次輪到肉醬配無麩質啦！這款肉醬的做法，比傳統肉醬快，只需45分鐘便煮好，可煮定一大煲慢慢吃，但怎樣在短時間內做出既香且濃的肉醬？秘訣就在材料裏。我用的牛肉和豬肉，分別是牛肋條和豬扒，買回來洗淨印乾再絞碎，煮出來既有肉香，但又不會太油膩。立即上東網on.cc收看今集的《靈感煮意》，做了記得拍照給我看啊！
    材料（6人份）
    肉醬
    洋葱　200克
    甘筍　200克
    西芹　200克
    海鹽和黑胡椒　隨喜好
    豬絞肉　150克
    牛絞肉　450克
    海鹽和黑胡椒
    紅酒　100克
    茄膏　45克
    意大利番茄糊　700克
    全脂牛奶　150克
    海鹽和黑胡椒　隨喜好
    糖　隨喜好
    無麩質麵
    薯仔　3個
    水　半煲
    海鹽　1湯匙
    芝士
    意大利Ricotta芝士　250克
    軟芝士　隨喜好
    硬芝士　隨喜好
    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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