全球焦點！必去多哈3大重量級博物館

世界盃即將於11月20日舉行，主辦國卡塔爾自然成為全球焦點，大家觀看球賽之餘，當然也別錯過當地的話題新景點！於今年3月開幕、位於首都多哈Aspire Zone的3-2-1卡塔爾奧林匹克體育博物館（3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum）可謂必到一站，該博物館佔地約19,000平方米，是世上最大規模的體育博物館之一，除了介紹運動發展及展示著名運動員充滿紀念價值的物件，更有透過有趣設施測試你運動潛質的專區，既好睇又好玩！

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珍貴展品滿載 測試運動能力

由西班牙建築師Joan Sibina設計的3-2-1卡塔爾奧林匹克體育博物館，主樓正面是一個螺旋狀的圓柱體建築，其靈感來自奧運五環，非常搶眼。博物館內按主題劃分為7個區域，利用文字、影片及珍貴展品詳細介紹世界各地及卡塔爾的運動發展，其中最有睇頭的莫過於橫跨了三層的Hall of Athletes區，該區介紹90位活躍於20及21世紀的頂尖運動員生平，包括拳王阿里、「籃球之神」米高佐敦、球王比利及「車神」米高舒麥加等，並同時展出他們使用過的拳套、球衣、波鞋，甚至F1賽車！另外的Olympics區可見識1936年起每屆夏季和冬季奧運會的火炬、奧運徽章及旗幟等，而A Global History of Sport區則有約百件展品讓你回顧公元8世紀前至20世紀初期的運動發展。自問好動的朋友則必到Activation Zone，參觀者戴上電子手環即可玩盡18個互動遊戲，透過手環得出的數據推介最適合你的運動。需先於官網購票，票價QAR100（約HK$220）。

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貝聿銘操刀 漂浮的白色積木

作為卡塔爾地標之一、建於科尼奇自然海島上的伊斯蘭藝術博物館（MIA），剛經歷了重整翻新，於上月重新開放。館內展示超過1,000件藝術作品，除了原有的經典藏品，亦不乏新作品向公眾呈現。展館根據不同的歷史、文化、時期及地域區分，探索伊斯蘭的傳統工藝，部分最重要的藏品文物於博物館二樓的首個展廳內展出，包括藍色古蘭經、加富爾花瓶（Cavour Vase）、瓦拉納西項鏈（Varanasi necklace）、Hamida Banu Begum的《羅摩衍那》手稿，以及蘭切蒂掛氈等。翻新後的藏品展館更增加了闡釋資料，協助訪客了解藝術藏品的創作背景。而三樓則介紹從西部地中海到東部印度洋及其他地區的伊斯蘭世界，並有新展館展示中國及東南亞的伊斯蘭文化。加上還有臨時展《Baghdad：Eye's Delight》，向觀眾展示阿拔斯王朝（750年至1250年間，是哈里發帝國的一個王朝）首都巴格達的傳統遺產。到此一遊讓大家深入淺出認識伊斯蘭的種種，票價QAR100（約HK$220）。

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中東文化地標 細看卡塔爾古今

位於多哈濱海路畔，在2019年開放的卡塔爾國家博物館（National Museum of Qatar）同樣不容錯過。佔地40,000平方米，由法國建築師Jean Nouvel以沙漠玫瑰(沙漠中自然形成的結晶)為靈感設計，將多個互相交錯的圓盤緊扣一起形成獨特結構，看起來就像沙漠玫瑰的結晶形狀。博物館分為「起點」、「卡塔爾生活」和「卡塔爾現代史」3 個區域，共有11個展廳，以文物配合科技展示歷史，陳述卡塔爾數個世紀以來的發展過程，參觀者可認識半島及自然棲息地的形成、海岸線上的生命遺迹，以及現代卡塔爾的政治發展，還有珍珠、石油、漁業和海上貿易與國家發展的關係，通過各種互動裝置、影像、模型等展示出來。藏品共約8,000件，全是精挑細選的珍品，包括考古文物、建築構件、紡織品、首飾、書籍等。就連館內的紀念品店也匠心獨運，由40,000塊切割木材組合而成的木牆營造洞穴般的效果。票價QAR100（約HK$220）。

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