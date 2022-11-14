獎門人︱林敏驄遭圍攻　郭柏妍被「阿媽」江美儀撞飛

無綫綜藝節目《開心無敵獎門人》昨晚（13日）播出的一集，由「獎門人」曾志偉帶領「獎老」錢嘉樂、麥美恩、林穎彤及程浩駿擔任主持，嘉賓有「下流上車族」隊的林敏驄、江美儀、郭柏妍、鄧智堅、關曜儁及林景程，以及「法證先鋒V」隊的袁偉豪、洪永城、蔡潔、王敏奕、鄧伊婷、傅嘉莉、林子超、陳嘉慧及許俊豪，陣容超鼎盛。

憑《下》劇大受歡迎的阿驄，在「開心無敵開口中」中，陳嘉慧「開口中」遭慘阿驄抹忌廉侍候時，經歷無情的忌廉洗禮，嘉慧展示留在忌廉上的睫毛液，引得全場大笑。玩到興起的阿驄繼續發功，攻擊「獎老」麥美恩，但她也不甘示弱反擊，最終兩人的私怨變成多人混戰，齊齊變成忌廉人！而在「開心無敵落大閘」中，整蠱得人多的阿驄成圍攻目標，分別被指是「衣冠禽獸」及「執二攤」，認真慘慘豬。

亦憑《下》劇人氣爆燈的江美儀玩得十分投入，在「開心無敵爭櫈仔」中，美儀多次出招撞開人，就連「阿女」郭柏妍都無情講，被美儀姐的「無情Pat」撞飛，洪永城見狀打算扶起郭柏妍，豈料郭柏妍盡得阿媽蠱惑基因，即時搶走洪永城的櫈仔。由於「爭櫈仔」可以靠「爭贏櫈仔」或是「答啱問題」獲得Foul人權，去到尾段，美儀索性放棄爭櫈主攻答問題，最終成為大贏家，獎門人更搞笑地頒櫈仔給美儀做獎品。

玩「辣辣壽桃邊個食」時同樣笑料百出，郭柏妍看見辣壽桃塞滿Wasabi餡料後忽然天真Tone問道：「綠茶味嚟架？」食到標眼淚的郭柏妍一度要求「阿媽」美儀安慰。輪到玩「口不對心」時，王敏奕不出兩秒就輸，身為老爺的獎門人竟反讚：「呢啲好女仔嚟，夠誠實，傻得嚟幾可愛。」但敏奕最終都難逃食辣辣壽桃命運！