洪嘉豪晒腹肌冧粉絲　張敬軒大讚：好似去咗韓國睇騷咁！

歌手洪嘉豪（Kaho）12日晚上舉行尾場演唱會，天王級的張敬軒現身任嘉賓，合唱《騷靈情歌》，當音樂響起，軒仔人未出場，觀眾已經興奮狂叫，Kaho笑道：「咁快知，咁一陣叫大聲啲。」他抱住軒仔激動說：「上次你送支咪畀我，希望我可以喺自己騷度用，我做到啦，我終於有自己個騷，請到你做嘉賓！軒哥，你等我，下次我去紅館我再請你！」全場狂熱歡呼。

Kaho坦言一見軒仔身影於舞台上出現時已想喊，不過《騷》歌難度高，不想表現失準，惟有一直死忍。他又說：「我第一個騷，好想同好重要嘅人分享第一次，軒哥，我識你20年，我點會估到有呢一日，可以請你做嘉賓，重要拎着你支咪喎....」軒仔非常搞笑回應：「好開心我支嘢，可以晚晚陪住你...哈哈哈。」全場歡呼連連，續說：「我剛同Kaho拍咗兩個月戲，佢平日喺劇組『寸寸貢』，今日做咩咁謙虛，我哋齣《超神經械劫案》，Jeffrey（魏浚笙）、白只、仲有好多人，今晚幾乎成個劇組來晒撐你，勁呀你。」Kaho重申：「唔係呀，我邊有『寸』，係白子佢哋搞到我咁...哈哈。」

軒仔又指視Kaho如親弟，又笑：「我識佢嗰陣佢，毛都未有...哈哈，唔係，係中學都未讀，仲讀緊小學。每次講開Kaho，係佢媽咪眼中、口中，呢個仔係洪家嘅驕傲，鋼琴又叻，有天分，之後佢讀演藝。你問我，喺Kaho音樂事業上面，我冇幫佢太多，今日佢企到喺台上，真係全靠佢努力同大家支持。你睇今晚直情好似去咗韓國睇音樂會咁，好靚！」Kaho聞言即約定軒仔：「下次紅館我再請你！」軒仔向Kaho送上熱情擁抱。

之後Kaho落台換衫，軒仔又向「親弟」送光環：「我真係好戥佢驕傲。Kaho演藝畢業之後，佢由低做起，做過舞台音響等好多基層工作，佢唔同一般歌手，同齡新人，佢冇浮燥。我記得有一次我喺澳門演唱會，我想落台聽吓音響聲音，心血來潮我叫Kaho，上台幫我唱試下聲，等我可以係台下面觀眾席聽吓，佢驚都冇驚過就戴上Ear Mon，拎住我支咪就唱咗以下呢首歌，之後我每次再唱呢首歌，中間一些節奏及樂曲上處理，我都係跟洪嘉豪版本，同CD版有唔同，呢啲所有不同，都係由佢豪而來，為大家送上以下呢首歌 《櫻花樹下》。」

安歌部分，Kaho收禮物收到手軟，歌迷又不停叫「除衫」，Kaho最終順應民意，拉起少少衫再360度自轉騷腹肌。此外，台下捧場嘉賓有MC（張天賦）、AK（江熚生）、肥仔（梁業）、Jeffrey（魏浚笙）、白只、蘇麗珊、Jace（陳凱詠）、Yanny（陳穎欣）等亦有到場支持。

早前MIRROR成員AK被發現跟緋聞女友麻利結伴欣賞組合C AllStar成員陳健安夥拍獨立樂隊The Hertz的演唱會，而在Kaho的演唱會上，亦見這對緋聞男女的蹤影，不過二人疑避嫌，座位隔了電台DJ梁文禮及歌手陳凱詠，可是仍被眼利歌迷發現再同行睇騷，似乎情非泛泛。