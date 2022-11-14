甄珍又被指失聯　發文反擊胞妹銀霞

息影台灣女星甄珍和兒子章立衡上月（10月）爆出失聯近2個月，更傳出因不堪太多朋友向她借錢致母子神隱，之後甄珍發文報平安並強調冇人有權代她發言，章立衡更稱如有人汙衊他，一定採取法律行動。今日（14日）有台灣消息指和甄珍感情要好的妹妹、曾被封為台灣玉女歌手的銀霞，至今仍未能跟甄珍聯絡上，她在社交網發文：「想找姊姊說話，她在哪？最近我很心酸無力。」日前她更寫道：「已3個月整12周沒接到姊姊電話！這是很異常的行為！這些日子我一人受的煎熬不是一般人能體會！」

曾患癌的銀霞早前要入院做手術，她稱甄珍失聯前說會介紹醫生，但之後失去消息，更指上月甄珍和章立衡的的發文，是不像他們慣用的語法，不認為章立衡會寫「汙衊」一詞，她說十分擔心甄珍安危，只求能通電話以得安心。

銀霞尋姊的報道在台灣曝光後，今午1時許甄珍在社交網發文，她詳列台灣法例《跟蹤騷擾防制法》的條文並留言：「2022年6月實施的這個法律真好！」，章立衡意有所指的留言回覆：「這法律的確是很好，但針對的那個人恐怕程度不夠，可能看不懂。」不少網友留言叫甄珍盡快跟妹妹聯絡，不要讓親友擔心。