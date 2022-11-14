超能使者︱陳展鵬幫唐詩詠按摩　葉蒨文「賣肉」搶鏡

無綫台慶劇《超能使者》今晚（14日）一集，「母胎單身」Feel的Q姨（唐詩詠飾）與高勇（陳山聰飾）於感情上疑似各有進展。曾被阿鏈（陳展鵬飾）暗寸「未拍過拖」的Q姨，竟對剛宣布太太淑敏（劉佩玥飾）懷孕的阿鏈疑似動情，全因阿鏈於片場獻殷勤為Q姨按摩，令Q姨一度「意亂情迷」。對於Q姨與阿鏈的「親密」互動，就連好姊妹Open姐（劉穎鏇飾）和阿七（伍樂怡飾）亦看不過眼，更懷疑阿鏈壓抑太久「誤墮孽緣」。

談及按摩戲，詩詠說：「拍之前都知道會有好多人喺側邊望住，所以入片場前都做足心理準備，亦唔會理其他人眼光，只係盡力去做好呢場戲。雖然係有啲心理關口要過，但演喜劇都係要放低自我，好開心自己可以跳出框框同心理關口去做。」並謂很難得能與合作無間的展鵬再次擦出新火花。問拍畢《超能使者》可會上癮多接喜劇？她說：「今次試過都真係幾鍾意，但我覺得仲需要磨練吓。」

另邊廂，上周高勇不惜跳入垃圾堆為Open姐尋回亡父遺留的筆，令女方對他改觀兼心心眼。正當以為二人愛情線萌芽，明日（15日）一集居然殺岀「高勇前度」朱小冰Icy（葉蒨文Sophie飾）。劇情講述任職模特兒的Icy遭經理人脅迫「賣肉」，着完性感Look當車模再遭經理人斯騙接下水着寫真拍攝工作，更遭攝影師要求俯身擺Pose，高勇見狀即Man爆護花。

之前在台慶劇《美麗戰場》中飾演「攻心計候選港姐」，備受網民關注的Sophie，再下一城飾演戲份更重的Icy，她坦言緊張，收到劇本後即勤做運動，於1個半月內激減11磅！提到拍水着寫真一幕，Sophie當日特別作清場處理，自己亦黐晒膠紙做足安全措施，故拍攝期間相當安心。

談到要跟經驗豐富的山聰演感情戲，Sophie自言表現未夠游刃有餘，幸獲他不時貼心提點：「有場喊戲係戲中戲，佢都有教我點用演員嘅想像力去做，好感恩。喺呢套劇我亦接觸咗好多新嘢，學到好多！」