MV同靚女大玩親密戲　Zpecial康聰勁怕醜：手臂都出埋汗！

新加入華納的樂隊Zpecial推出新歌《Not the One （Neither of Us）》，請得模特兒林千渟及網紅佩男（葉佩男）擔任MV女主角，跟主音康聰及鼓手煒賢演對手戲。

康聰指歌曲講述感情上被不斷循環傷害的故事，首演男主角的他一次過跟兩個女仔演戲，加上有不少親密動作，難免緊張，最後落得被佩男取笑下場：「有一場戲，好搞笑，拍拍吓，我塊面突然濕咗，原來係佢啲汗，哈哈。」康聰聞言露出尷尬笑容：「係呀，唔好意思，攬頭攬頸之後，我發覺自己唔止係手出汗，手臂都出埋汗，攬過去佢度就搞到佢面都濕埋。」煒賢就反問：「真係好怪呀！我識咗佢咁多年，佢係一個連做運動都唔流汗嘅人，但係今次竟然咁囉，哈哈。」

煒賢同樣是首次在MV中演戲，但他就沒有康聰的福利，可以跟女主角親近，大部分只是跟林千渟「吵大鑊」：「我都流晒汗架，我第一次要喺中環條街度同條女吵大鑊，拍嗌交戲，互爆咗10次，導演先肯收貨，都好多謝千渟帶我入戲啦，好彩我個樣夠衰夠惡，導演都ok。」問到煒賢曾經情路上，可有傷害過情人？煒賢直言：「點會冇，我係呢度，想藉呢首歌向曾經被我傷害過嘅女仔，講聲唔好意思。」

而康聰就話：「其實傷害都可以算係人生一個成長過程，經過傷害，人就會成長，日後會處理得更好。」千渟就話被害傷害是人生之中必有的經歷，以前會有報復心，但現在成熟了，就覺得報仇沒意思，反而自己更累。