MV同靚女大玩親密戲　Zpecial康聰勁怕醜：手臂都出埋汗！

新加入華納的樂隊Zpecial推出新歌《Not the One (Neither of Us)》,請得模特兒林千渟及網紅佩男(葉佩男)擔任MV女主角,跟主音康聰及鼓手煒賢演對手戲。

康聰指歌曲講述感情上被不斷循環傷害的故事,首演男主角的他一次過跟兩個女仔演戲,加上有不少親密動作,難免緊張,最後落得被佩男取笑下場:「有一場戲,好搞笑,拍拍吓,我塊面突然濕咗,原來係佢啲汗,哈哈。」康聰聞言露出尷尬笑容:「係呀,唔好意思,攬頭攬頸之後,我發覺自己唔止係手出汗,手臂都出埋汗,攬過去佢度就搞到佢面都濕埋。」煒賢就反問:「真係好怪呀!我識咗佢咁多年,佢係一個連做運動都唔流汗嘅人,但係今次竟然咁囉,哈哈。」

煒賢同樣是首次在MV中演戲,但他就沒有康聰的福利,可以跟女主角親近,大部分只是跟林千渟「吵大鑊」:「我都流晒汗架,我第一次要喺中環條街度同條女吵大鑊,拍嗌交戲,互爆咗10次,導演先肯收貨,都好多謝千渟帶我入戲啦,好彩我個樣夠衰夠惡,導演都ok。」問到煒賢曾經情路上,可有傷害過情人?煒賢直言:「點會冇,我係呢度,想藉呢首歌向曾經被我傷害過嘅女仔,講聲唔好意思。」

而康聰就話:「其實傷害都可以算係人生一個成長過程,經過傷害,人就會成長,日後會處理得更好。」千渟就話被害傷害是人生之中必有的經歷,以前會有報復心,但現在成熟了,就覺得報仇沒意思,反而自己更累。