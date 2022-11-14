暌違3年！五月天北美巡演秒殺完售　怪獸超感動：大家沒忘記我們

「台灣天團」五月天的「五月天好好好想見到你演唱會」日前展開世界巡迴演唱會，拉斯維加斯及紐約場一開賣即售罄，而拉斯維加斯MGM Grand Garden Arena美高梅大花園體育館要緊急加開一場，北美雙城三場秒殺完售。本月12日、13日吸引2萬2千名爆滿的歌迷，更遠從溫哥華前往拉斯維加斯赴約，街頭滿滿的五月天演唱會海報，也成為歌迷打卡熱點。

五月天帶領百人黃金團隊，一開場帶領滿場歌迷「離開地球表面」，從極具爆發力的《盛夏光年》、《愛情萬歲》等歌唱到大合唱，成員怪獸感動地說：「這麼久沒來美國演出，你會覺得是新的觀眾或比較不認識五月天的人，但剛唱到《知足》的時候，我聽到大家合唱的聲音，那個聲音跟我們在台北聽到的聲音一樣大聲，我知道大家沒有忘記五月天、沒有忘記五月天的歌。」阿信也表示：「我也知道很多人是第一次看到五月天，我也相信有很多人跟五月天一樣好久不見，今天晚上有好多的歌要為大家唱、好多的話想跟大家說，感謝你們帶着自己的故事，手上的螢光棒來到這裏。」

暌違3年的巡迴演唱會，瑪莎說以往習慣的事物都變得陌生：「這次上飛機忽然很緊張，安全帶該怎麼扣，耳機該怎插，這些全都忘記了，落地之後要調時差，一直到今晚上台前，原本還有些緊張，太久沒有見到海外的大家，尤其是我們第一次在拉斯維加斯開演唱會，更緊張這邊酬勞都在這邊還回去，但還是很開心！」怪獸馬上補充：「那是以前的事情。」而冠佑則為了這次北美行特別練了英文，帶着旅行用的英文書，率先以英文跟大家招呼：「書下一句是How much？還有It’s very good，delicious等餐廳用語，看一看不太對！」

首度到拉斯維加斯開個唱的五月天也把握時間看騷、逛街、吃漢堡包之後再到紐約布魯克林Barclays Center巴克萊中心、新加坡國家體育館，而聖誕、新年的「五月天2023諾亞方舟10周年進化復刻限定版演唱會」將在桃園國際棒球場舉辦。