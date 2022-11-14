黃明德新歌靈感來自小習慣　自爆最愛胡思亂想

英皇唱作新人黃明德（Dark）今年第四首派台作品《Don't think too much? 》日前上架，跟兩位新晉音樂人合作，靈感自當時還未正式出道時，每晚睡前的小習慣，就是不停胡思亂想，作為出道1年，由學生走到成為歌手的一個小總結。歌曲的誕生，經歷了足足逾年時間，由於身份、工作及生活環境都不同，思考事情方式也和以前不一樣，因此歌詞不斷在修改，只為配合不同的階段。

他表示由出道前便不停問自己：「我係咪真係適合做歌手呢？」到剛出道，他又問自己：「依家每日嘅節奏會唔會太快？我究竟夠唔夠時間消化？每日究竟係為咗啲乜嘢不停做歌呢？」直到最近又想：「唔知我有冇機會可以唱多啲Iive呢？出年過埋DSE，我唔再係學生，又會係一件點嘅事？」

他謂從中三開始，突然每晚睡前他都會想跟自己傾偈：「可能係因為我本身都冇乜朋友，又或者我覺得同自己講嘢係最舒服，所以就開始咗呢個習慣。」除了感情事，最多疑問是自己是否真的已準備做歌手：「最初覺得好簡單，但原來喺兩個唔同環境下遊走係好辛苦，好多時都未必有答案。」幸好跟自己的對話中找到「出口」，他笑說：「好多時個結論都係唔好諗咁多，諗嚟都冇用，最尾就瞓覺，哈哈。」