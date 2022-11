黃明德新歌靈感來自小習慣　自爆最愛胡思亂想

英皇唱作新人黃明德(Dark)今年第四首派台作品《Don't think too much? 》日前上架,跟兩位新晉音樂人合作,靈感自當時還未正式出道時,每晚睡前的小習慣,就是不停胡思亂想,作為出道1年,由學生走到成為歌手的一個小總結。歌曲的誕生,經歷了足足逾年時間,由於身份、工作及生活環境都不同,思考事情方式也和以前不一樣,因此歌詞不斷在修改,只為配合不同的階段。

他表示由出道前便不停問自己:「我係咪真係適合做歌手呢?」到剛出道,他又問自己:「依家每日嘅節奏會唔會太快?我究竟夠唔夠時間消化?每日究竟係為咗啲乜嘢不停做歌呢?」直到最近又想:「唔知我有冇機會可以唱多啲Iive呢?出年過埋DSE,我唔再係學生,又會係一件點嘅事?」

他謂從中三開始,突然每晚睡前他都會想跟自己傾偈:「可能係因為我本身都冇乜朋友,又或者我覺得同自己講嘢係最舒服,所以就開始咗呢個習慣。」除了感情事,最多疑問是自己是否真的已準備做歌手:「最初覺得好簡單,但原來喺兩個唔同環境下遊走係好辛苦,好多時都未必有答案。」幸好跟自己的對話中找到「出口」,他笑說:「好多時個結論都係唔好諗咁多,諗嚟都冇用,最尾就瞓覺,哈哈。」