Alton拳王風範！AK同Lokman打到飛起

男團MIRROR成員江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）和邱傲然（Tiger）一同演出ViuTV拳擊題材劇集《繩角》，AK於劇中誤打誤撞下成為拳手，更立志成為亞洲拳王，有不少肉搏場面，打到拳拳到肉。回想起最難忘一場戲是跟Lokman對打拳賽戲份，拍足4晚通宵，AK說：「呢場戲要一Shot過，所以花好多時間去排練招式，雖然拍得好辛苦，但係大家都拍得好開心。」

四子劇中騷肌背後花了不少苦功，Lokman指最辛苦是拍完打拳戲，返到屋企還要繼續吃東西增磅，有時明知道只有6小時休息，但也要努力操肌、操體能，直到完成任務才能夠真正休息，拍攝期間每天日復日，直到拍攝完成，認真考驗毅力。

四子在劇中最打得的是扮演日本拳王的Alton，Lokman說：「劇入面最好打係佢，現實中都可能係，不過我哋冇人敢證實，哈哈。」現實中最打得的相信是自小學習武術的Tiger，但劇中卻不用打，反而靠把口，串聯起各師兄弟的手足情，Tiger說：「劇入面我係三師兄，主要靠把口，格鬥就冇我份喇。」

拍攝時四子皆弗到漏，問到現現的身形可否媲美當時，近期消瘦不少的AK直言之前的鋼條身形已「散功」不復見。而本身是體能教練的Alton說：「依家算係合格範圍啦。」Lokman笑言身形在邊緣位置，Tiger則自嘲：「我直頭要重讀啦！」

問到他們拍劇後可會對拳擊產生興趣？學過跆拳道的AK覺得打拳是很好的運動，有機會也希望認真去學，Lokman覺得真正格鬥就再想想，認為點到即止就好，Alton則享受過程:「睇住件衫由淺灰色變深灰色（因出汗），其實都係幾發洩O既。」Tiger則認為格鬥是很深的哲學，也希望有機會認識更多。

髮型: Lorraine Lam、Seiko Sin、Frankie Ho@HairCulture

化妝: Giann Cheung、Cori Wong、Mayling Suen @Annie G.Chan Makeup Centre