Anson Lo紅館騷意外後重踏舞台　自爆綵排全身發抖爆喊

MIRROR人氣王Anson Lo（盧瀚霆）昨晚（13日）和歌手鄭欣宜為拉闊音樂會演出，惟Anson Lo騷後因胃抽筋，劇痛難忍，要由醫護人員攙扶離場，之後更發文稱在做騷期間已開始不適。今日（14日）晚上接近9時Anson Lo發長文分享做騷的感受，然而自從今年7月MIRROR演唱會發生意外後，他是首位休團後踏上舞台演出的成員，不多不少都有壓力，在文中他承認有害怕的感覺，可見意外給他帶來的創傷非淺。

Anson Lo說離開舞台接近3個多月，當首次拿起咪高峰及首踏排舞室，「對我來說，是需要每次前一晚好好的調整心理。可能是因為陌生了，可能是因為壓力，也可能是因為害怕。記得踏上真實舞台做stage rehearsal的第一步，我整個人逐漸的在發抖，勉強完成到第一次《Barbie Girl》的走位，我便要立刻跑回化妝間裏面哭過一場。」他續說當時花姐說的一席話，就是叫他不要勉強自己：「如果你決定要繼續做，你就要搵個出口畀自己。」

Anson Lo更向鄭欣宜及傳媒道歉：「抱歉表演中段突然胃抽筋，完show後真的撐不下去，要在此對傳媒朋友們和Joyce（鄭欣宜）說聲對不起。」最後他感謝一直支持他的粉絲神徒們：「一直以來你們每天對我的關愛，令我能夠鼓起勇氣再次站在台上表演。」