好多女仔都話鍾意男仔有理想有大志，咁男仔又係咪一樣鍾意女仔有大志呢？呢點就真係見仁見智喇！但係高山美玲就一定得人鍾意，皆因佢唔單止上圍脹卜卜，而且仲胸懷大痣，相當吸睛！

童顏巨乳新星

女性嘅胸部有不同形狀，如木瓜形、竹筍形等，不過咩形狀都好，男人一定最唔鍾意扁平同胸部下垂啦！至於今日同大家見面嘅高山美鈴就人如其美，擁有一對天然美乳，胸奴迷一定鍾意。

今年23歲嘅佢，雖然樣貌唔算好吸引，未能夠給予大家驚為天人嘅印象，但係勝在擁有一股鄰家女孩嘅純樸氣質，而且稚氣十足，個人認為比打扮誇張又庸俗嘅女優更加吸引。仲有佢嘅身材足以彌補唔夠靚嘅不足，嬌小玲瓏，身高差一吋先夠5呎，然而心口卻擁有一對天然F奶，而且彈性十足且手感一流，加埋一身白雪雪嘅幼嫩肌膚，認真夠晒吸睛，難怪被稱為「童顏巨乳之新星」！

迎難而上

美玲原本係一位藝能偶像，隸屬美少女團體「postalgia」，喺今年6月從團體畢業之後就展開寫真工作。佢喺訪問中表示自己最大嘅魅力來源唔係對脹卜卜嘅F奶，而係位於乳溝附近嘅一粒痣，因為唔係個個寫真女優都有胸懷大「痣」，大家睇完佢嘅寫真之後，一定會對佢印象更為深刻喎！

佢又話初初踏入寫真界真係唔習慣，好似拍攝首部寫真DVD作品嘅時候，要做健身運動又要打網球，對於屬「運動苦手」嘅佢嚟講難度相當高。而喺拍攝期間仲有難忘事，導演要佢攬實棵棕櫚樹，但係當佢一攬落去就畀隻昆蟲咬親，仲嚇到佢大叫添！不過，美玲就話自己會克服種種困難，仲希望好快就可以推出個人實體寫真集添！

高山美玲都知道自己初出茅廬需要大量宣傳，所以最近成日都喺自己嘅社交網上載寫真新作品嘅情報，亦會分享性感寫真照吸引多啲網友注意。

Profile

年齡：23歲

身高：4呎11吋

三圍：34F-24-32