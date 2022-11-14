泰越混血兒　吸睛好Easy

提起混血兒，可謂俊男美女嘅代名詞，只係點先至混得好睇？原來泰越混血都可以好迷人，唔信嘅話，不妨睇吓呢位超人氣巨乳網紅Suneta Ngachalvy啦！

模特兒出身

雖然唔係每位混血兒都係型男美女，但係擁有泰國及越南血統嘅Suneta Ngachalvy，卻真係靚得迷人。所謂嘅靚，唔單止係樣貌標青，更擁有令人心跳加速嘅火辣身材。唔信的話，只要睇過佢喺社交平台上分享嘅寫真相就會一清二楚，迷人嘅巨乳，本身已經相當吸睛，加埋渾圓嘅美股，更係賞心悅目。如此誘人嘅身材，莫過話做網紅綽綽有餘，就算做模特兒都仲得呀！

事實上，佢喺2020年投身網紅界之前，本身係一位模特兒，而且喺業界擁有一定名氣，更先後為多本雜誌拍攝寫真，亦以Show Girl身份喺唔少活動上亮相，憑住出眾嘅外形成為全場焦點，更成為唔少男士心目中嘅女神。

打機女主播

經常以性感形象示人嘅佢，名副其實係勁吸睛，無論係着簡單嘅白色恤衫以濕身效果示人，或以性感嘅內衣造型登場，擺出嫵媚動人嘅甫士，都能夠吸引大家嘅目光，難怪佢兩個社交平台合共有超過82萬粉絲，絕對係人氣嘅最佳證明！

不過，大家咪以為佢只係識得展露誘人身段，其實佢亦係一位打機女主播，要知道打機主播唔單止要口才了得，仲要打機實力強勁，先至能夠吸引到粉絲支持，而事實上Suneta Ngachalvy嘅打機水準相當高之餘，更經常帶住粉絲去衝關，加上佢出色嘅口才，難怪佢嘅直播咁受電玩迷歡迎。當然作為一位性感女網紅，佢亦有經營會員制嘅OnlyFans帳號，為粉絲帶嚟更性感嘅寫真相。唔知大家睇過佢嘅性感寫真後，會唔會被佢迷倒呢？

Suneta Ngachalvy嘅網名叫「d.donus」，有逾1,700個貼文，當中有好多佢穿着性感內衣嘅寫真相，展露出大半球，加埋伸脷嘅表情，相當誘人，如果想滿足眼球，千祈唔好錯過喇！