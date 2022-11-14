Lokman爆肌上擂台決一死戰　AK被逼入死角遭強烈攻擊

ViuTV原創新劇《繩角》於14日首播，由MIRROR成員江熚生（AK）、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）及駱振偉領銜演出。劇情講述主角歐陽駿 (AK飾演)立下決心成為亞洲拳王的奮鬥故事。眾型男為演好劇集中拳手角色做足準備，除了要練熟西洋拳法外，更要操fit身形。同劇演員還有林愷鈴、蘇麗珊、梁祖堯、湯駿業、譚凱倫和練美娟等，卡士強勁。

首集中，AK和飾演拳館教練的Lokman已半裸爆肌在擂台上決一戰，AK被逼入死角，在遭強烈攻擊下，AK不減鬥心，等待逃離死角一刻力求反擊。劇情倒流回兩年前，尚未當拳手的AK從事報攤工作，不過其兄（李健宏飾演）欠債，累AK被「追數佬」毆打致「爆缸」，而兄長則為避債而當街咀警察「博」入懲教署，並叮囑AK到拳館找好友拳手袁天就接濟。

Lokman要求AK見拳館大師兄袁天就，要先打贏其他拳手學員，結果自稱「知書識禮，打打殺殺唔啱我」的AK，在眾多拳手學員圍剿下，再次被打到瞓地變「豬頭」，連講說話都黐脷筋，不過因禍得福，就被Lokman發現其超強鬥志及拳手潛能，力邀AK加入拳館，雖然AK拒絕，但「賴死」在拳館博見袁天就的AK，跟Lokman的門師兄弟情開始萌芽。在相處期間，Lokman不時鬧着玩打AK，激到屢被捱打的AK爆粗：「仆你個Ｘ。」