【是日通勝】

農曆十月廿二

壬寅年 辛亥月 壬申日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：凌晨3時至5時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：拆卸、掃舍、沐浴

忌：大事勿用

幸運方向：坐南向北

幸運數字：21、23、32、37

幸運顏色：灰、藍

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：財運稍遜，謀事要深思熟慮，勿輕舉妄動。

金牛座：凡事要向好的方面想，不應把失意無限放大。

雙子座：爭取好姻緣要靠自己，太被動難獲愛神眷顧。

巨蟹座：做事忌得過且過，有清晰目標才可走出困境。

獅子座：待人要懂得感恩，將來遇困難才會有人幫你。

處女座：控制體重有利健康，但不可單靠節食來減肥。

天秤座：整體運勢尚算平穩，懂得知足，心情會更好。

天蠍座：迎來幸運的一天，毋須為愛情或事業操心。

人馬座：工作上勿糾纏於細節問題，可避免因小失大。

山羊座：生活忙得一頭煙，心情煩躁，有需要抖一抖。

水瓶座：比上不足，比下有餘，安分守己，保持低調。

雙魚座：人緣不錯，心情暢快，穿紫色衫可增強魅力。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）虎 心情差

鼠：事業發展稱心如意，付出與回報成正比。

牛：事業運極佳，抽空自我增值，獲益良多！

虎：是日沖煞，心情惡劣，朋友可助你分憂。

兔：運勢陷低谷，謀事易碰壁，需留意細節。

龍：精力充沛，心態樂觀，別人願意親近你。

蛇：人際關係好，發揮合作精神，穩操勝券。

馬：書到用時方恨少，趁今天讀多兩本書吧！

羊：小心爛桃花，勿對身邊的異性太過熱情。

猴：偏財旺盛，抽獎容易中，讓你喜出望外。

雞：情緒低落，耐性欠奉，易陷入是非爭拗。

狗：運勢下降，要提防小人在背後放暗箭。

豬：受負面想法影響，容易被小挫折打沉。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

陰陽變化

《易經》中有所謂「太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。」世上一切都是從陰陽開始，再互相交集，慢慢衍化出萬事萬物，永續長存。很多人以為會有絕對的二元對立，陽極陰極，但原來一切事物總會「陰中有陽，陽中有陰」。

以時辰為例，子時和午時，分別是一天裏陰氣及陽氣最盛極的時間，但盛極一定會轉衰，慢慢退氣，而所謂退氣即是代表有另一種氣慢慢開始孳長，周而復始。

再套落去人生的命運，你就會知道一個人總會遇到好運和衰運。好運到來時，事事順利，萬事無阻。相反，當衰運到時，則處處難關，丁點都不順。但絕處總可以逢生，否極一定會泰來，一切關鍵就是用甚麼心態去面對和處理。

得意之時，不要忘形，留三分作為保險，以策安全，到好運離去，也不會強求保留，處之泰然，就不會失落。失意之際，總帶着微笑，盡量放鬆心情，將眼前的難關當作是訓練自己變得強大的課題，衰運終會退去，到時自然可以脫胎換骨。

凡此種種都是陰陽變化，為世界定律，總言之，《易經》所宣揚的思想，可用「自然之道」這四個字概括。