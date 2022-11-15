Anson Lo重踏舞台胃抽筋被扶走：真的撐不下去！

「教主」Anson Lo（AL）前晚與鄭欣宜攜手開騷，是紅館事故後首位踏上舞台的MIRROR成員，向來表演絕不欺場的他，完騷後以胃痛為由「失場」受訪環節，疑逃避連日來So Ching和一班舞蹈員「怒插」鏡仔的新聞，經理人情急補鑊「護仔」，而AL昨晚親揭「心理病」未愈證清白。

Anson Lo在約兩小時的演出中全程未見異樣，電眼頻放兼以拿手Hot Dance迷倒「神徒」，想不到完騷後突然傳出抱恙消息，主辦單位在不知情下繼續通知記者訪問，大家呆等約半小時後，才由欣宜口中得悉「噩耗」，而AL經理人團隊一直冇影。其後花姐透過相熟公關發訊息：「落台就胃抽筋，有醫護人員幫手，就入咗房。本來佢好想出嚟，但抖咗好耐都頂唔順，所以我送佢返屋企休息。」而AL由兩人攙扶離場的短片亦流出。深夜時分，他在社交網報平安：「辛苦工作人員在表演完成後在後台照顧我，大家不用擔心我，我會好好休息的。」

為急閃道歉

昨晚他於社交網解畫，寫下長文自揭由排練開始，每晚都要調整心理，因對Band房及排舞室感陌生，有壓力及害怕。首踏亞博舞台綵排當日，他自爆整個人發抖：「勉強完成到第一次《Barbie Girl》的走位，我便要立刻跑回化妝間裏面哭一場。」當時經理人花姐對他說：「如果你真係唔得，冇人會勉強你。」他調整後重返舞台。他特別多謝欣宜的體諒和關心，又為騷後速閃道歉：「抱歉表演中段突然胃抽筋，完Show後真的再撐不下去，要在此對傳媒朋友們和Joyce（欣宜）說聲對不起。」並感激「神徒」令他鼓起勇氣再踏舞台。

音樂會上，AL與欣宜換上多套戰衣勁歌熱舞，期間欣宜一度感觸落淚，又主動提到演出改期一事。而AL唱新歌《永順街39號》及《不可愛教主》時，好兄弟Edan及Jeremy在台下High爆起舞。另外，AL與欣宜又大跳辣身舞，及至唱串燒歌環節，欣宜問AL：「我想代你啲粉絲問一個問題，點解你從來唔叫我哋做老婆嘅？」

欣宜單擋「護夫」

騷後欣宜獨自受訪，大方為「老公」AL解畫：「我老公頭先喺台上跳得太落力，加上全日只係食咗一啖炒飯，頭先盡一萬分嘅力去表演。（滿意演出？）我淨係覺得周身骨痛，仲跳得多過自己個騷。（開Part 2？）唔介意，不過下次我唱多啲，佢跳多啲，等我冇咁辛苦。（辣身舞喎！）綵排冇咁貼，係佢愈攬愈埋，不過我唔介意，哈哈！」

問到有否留意AL日前在籃球賽後偷泣，她說：「嗰日我綵排緊，冇睇到，但我有同佢短訊，佢提過呢排攰。（佢今晚有冇包袱？）冇留意，我唔係好負責任嘅拍檔，淨係顧自己演出，但佢OK嘅，專業嘛！每個人都會背負工作以外嘅種種問題，最緊要係上台後收拾心情，the show must go on，佢一定做到嘅，今晚表現正到爆！」