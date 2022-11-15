娜扎做戀愛導師過招　遇心儀男士即抄牌

內地女星張天愛早前公開男友徐開騁的渣男偷食行為，被傳是小三的「新疆四美」之一的娜扎即否認，並意有所指的說：「終於看清你是甚麼東西！」暗示自己也是受害者，最近她明顯情傷已癒，並愈戰愈勇。她和內地男星和魏大勛等加盟內地戀愛真人騷《我在你的未來嗎》，對於遇到喜歡的男生時會否主動「抄牌」，她二話不說：「我當然會了！不能錯過！如果遇到這個人，我真的對他很有好感，但是我也要接受他的信號，就是我也能感受到他好像不反感我的話，我一定會問他要微信。」她續說兩年前不接受姊弟戀，現在開始可以接受，魏大勛即寸她：「是年紀上來了嗎？」她說：「也不是，我也不知道，接受範圍（年紀相差）是3歲以內，5歲也可以。」

娜扎更說如果男生問女生有沒有事，是情商不高的表現，她說：「就是有些人是沒有眼力見的，我以前遇到過這種：『你沒事吧？』我答他沒事，他說：『你怎麼啦？』我說沒怎麼，他說：『那你現在甚麼意思？』然後就會吵架。其實這時候女生的潛台詞就是：『我有沒有事你難道不知道嗎？』男的去問你，其實是知你是有事，他還故意問你，我覺得這個男人，他來問你有沒有事，就是情商不高的一個問題，但是如果他真走掉的話，那這種人根本就不需要再去接觸了，他根本不知道珍惜你，也不知道尊重你。」