過年換新傢俬 Pricerite實惠全新百搭傢俬家品系列 靈活多變

【特約報道】不經不覺已到了11月，換言之2022年又即將結束。明年癸卯年為兔年，農曆新年較過往早，1月22便是大年初一。在農曆新年，大家都喜歡為家居添置新景象，以迎接新一年的來臨。想過年前為家居添上新貌，依家係時候出動盡早選購新傢俬。

香港居住面積淺窄，剛剛搬完屋的小編發現，原來想買到合適的傢俬並唔容易。一來尺寸很難完全脗合，二來東買一件西買一件，顏色風格組合起來又不協調，實在令人非常頭痛。

幸好，Pricerite實惠全新推出的Staple百搭傢俬系列，正好幫小編解決以上的煩惱。事關這個百搭傢俬系列，有不同的尺寸款式，過百款任你自由Fit In，就以鞋櫃款式為例，就有超過20款讓你配搭，不論是客廳、玄關、睡房或書房，都可以組合無限可能。更重要的是，系列備有不同顏色，想營造簡約風，可以選白色木紋顏色。想為家居溫馨和諧暖意，可以選橡木紋顏色。想型格，則可以選灰色木紋顏色，甚至將3種色調互相搭配都得，百搭易襯又襟睇！

居住面積細，善用空間收納，絕對是最重要的課題。相信不少人同小編一樣，都試過買咗個層架番屋企，但發覺高度闊度總是差少少，不能善用空間，而且雜物大小高低不一，層板又難以調校，最終只會變成亂塞一通。小編推介大家可以試試MESH百變層架系列，組裝非常簡易，毋須電鑽、螺絲等工具，一個女人仔都搞得掂！一個層架就有過百種砌法，每層層板承重達64kg，堅固耐用。而且具備自由延伸及靈活調整層架高度，大大增加層架的百變度，例如矮身架可砌成客廳電視櫃，又可以砌作儲物架，加配掛鈎、衣通等，又可以組成廚具、浴室收納架或是衣帽架。更可根據你不同的須要，隨時再變身，為家居成就更多收納空間。

新系列傢俬外， Pricerite實惠更特別呈獻「新年早佈置 搶貨迎新春」，推出多項迎新春購物禮遇，家品部精選貨品低至2折，傢俬部精選貨品低至6折之餘，更推出高達$5,000的即減優惠。