中國移動香港　以科技「築動」生活

【特約報道】中國移動香港（CMHK）旗下全方位智慧生活手機應用程式 MyLink宣佈用戶突破500萬*，同時正式宣佈開啟MyLink元宇宙數字空間，匯聚合作夥伴共築商業生態，將元宇宙權益與線下權益聯動，以科技「築動」生活，為MyLink的用戶提供更智能化的生活入口。同時，CMHK亦宣布旗下5G網絡客戶規模已突破200萬#，創下另一個5G發展上的重要里程碑。

打造全球虛擬資產中心 助力香港數字經濟發展

政府日前剛發表「有關香港虛擬資產發展的政策宣言」，就促進香港的虛擬資產行業的可持續發展訂下立場和方針。MyLink緊貼市場走勢，早著先機，力爭抓住Web3.0和元宇宙發展機遇，矢志以將香港打造成全球虛擬資產中心為願景。MyLink率先開發元宇宙數字空間及發展NFT自由市集，支持無論是針對個人客戶（B2C）及商業客戶（B2B）、甚至是用戶共創（C2C）的市場。MyLink透過創建「去中心化」的虛擬資產及數字社會，全力配合政府發展及應用創新金融科技，在虛擬資產價值鏈上促進香港經濟社會可持續發展，加速推動香港邁向數字經濟，同時期望能與各行各業合作夥伴優勢互補、趁勢而上，共繪創科發展新藍圖，共築數字經濟新生態，成為全球虛擬資產中心。

MyLink預計至2023年底，NFT自由市集將可發展至「虛擬資產」的新時代。在C2C層面，用戶將能夠生產及發布個人數字資產等物品，並決定NFT交易的規則。在B2C層面，官方或機構可以發佈明星產品及MyLink數位資產（My Meta ID、虛擬服裝、養成植物）等物品及規則，進行NFT交易。

開啟元宇宙世界 構建新數字社會

作為構建Web3.0去中心化時代其中一項重要元素，元宇宙擁有龐大魅力，可讓人們在虛擬世界裡進行互動、工作、娛樂、交易等，勢將改寫未來生活新面貌。MyLink將Web3.0作為技術底座，打造了一座充滿吸引力的“數字城市”，構建“去中心化”的虛擬資產和數字社會，用數據的交易為廣大香港市民和合作夥伴實現內在價值、共享數字紅利，令個人數據產生價值，讓用戶享有數據權益。

一號一宇宙 生活新享受

MyLink發布旗下香港首個元宇宙網際空間，全力為香港打造「數字經濟流量入口的原平台」。MyLink用戶將可以憑藉自己獨一無二的元宇宙身份證，實現「一號一宇宙」，不僅能通過自由捏臉、換裝定義個性化形象，還能在不同身份主題下拓展更精彩的數字生命。

用戶在MyCity的特色街區中漫步，獲得如臨其境、感官昇華的沉浸式生活體驗；用戶還能通過減碳行為完成指定任務，澆灌自己的「虛擬花園」，獲得對應減碳值及裝飾品。未來，用戶還可以通過好友之間的社交互動、購買商品獲得對應實體及虛擬產品等方式，增強MyLink宇宙與現實世界的聯繫，進一步優化沉浸式數字生活體驗。

MyLink長期位居香港應用商店下載量前列，深受廣大香港市民和合作夥伴的價值認同。MyLink的願景就是創建一個「以客戶為中心的數字空間」，成為香港市民「數智化生活的入口」。MyLink的數字空間是「專屬於我」而非「千人一面」，MyLink認為數字空間是「萬物互聯」而不是「數據孤島」。MyLink將這兩個理念融合，不斷探索和革新，目標以每年新增100萬用戶的速度推動專屬智慧服務的演進。

MyLink突破500萬用戶暨元宇宙數字空間發布儀式今日假香港科學園舉行，展示MyLink如何引領大眾進入另一新階段的智能化生活。活動邀得香港特別行政區政府 副政府資訊科技總監黃志光先生JP致開幕詞，首批進駐MyLink元宇宙的合作夥伴代表包括聯合電子出版有限公司、華潤創業旗下Pacific Coffee、華泰國際 、太平人壽（香港）及太平香港亦到場參與入駐儀式。

中國移動香港董事長李鋒博士今日在發布會上致辭時表示：「很高興向大家宣佈中國移動香港又一次於香港通訊科技發展寫下新一章，MyLink用戶及5G客戶分別突破500萬及200萬。MyLink的初心和願景是創建一個"個人專屬數字空間"， 為用戶打造屬於自己的“數智化生活入口”。經過不斷探索和創新，MyLink實現了500萬用戶與金融、零售、旅遊等十多個行業、近千家實體門店和數千款產品進行“數字連接”的演進和躍遷，贏得了廣大香港市民的口碑和合作夥伴的價值認同，長期位居香港應用商店下載量前列。今日更正式推出我們自家開發的MyLink元宇宙空間，全力為香港打造“數字經濟流量入口的元平台”，開啟數字世界的新紀元。」

李博士續稱：「中移香港將繼續以「數智香港一流服務者」為在港發展戰略願景，通過MyLink構建“去中心化”的虛擬資產和數字社會，讓每個用戶都有機會進入“元宇宙”，讓每個用戶擁有自己專屬的數字空間，讓每個用戶的數據成為自己的數字資產，助力香港打造全球虛擬資產中心，在虛擬資產價值鏈上促進香港經濟社會可持續發展！」

發布儀式上，中國移動香港MyLink執行總監譚卉先生與MyLink小狸貓即場互動，一起帶領在場嘉賓及合作夥伴，率先沉浸式暢遊MyLink元宇宙數字空間。MyLink 9.0版本元宇宙數字空間提供全新沉浸式體驗「我的」虛擬世界，三大主題包括「MyHome」、「MyCity」和「MyGarden」，符合條件的餐飲、購物、交通、金融等行業合作商戶將陸續進駐「MyCity」，並擁有專屬的建築物和門牌號，拓展城市版圖及行業分區，讓企業提供具有「溫度」的創新體驗，打破時間、地點的限制，為超過500萬的MyLink 用戶創造全新的網上生活入口，打造更智能便利的生活體驗，共建嶄新的元宇宙。

為慶祝MyLink元宇宙正式揭幕，CMHK更特別邀請了三位忠實粉絲率先「遷入」MyLink元宇宙，中國移動香港董事兼行政總裁李帆風先生更即場頒發專屬數字身份ID。MyLink將為未來進駐元宇宙的每名用戶，發放獨一無二的專屬數字身份ID，為將來發展數字資產打下基礎。

*「用戶突破500萬」指截至2022年8月11日，成功安裝並開啟MyLink App之終端用戶已達到500萬。

# 「5G網絡客戶規模突破200萬」指截至2022年9月，中國移動香港 (「CMHK」) 5G流動電話號碼之現有客戶已達至200萬客戶數目，包括月費服務計劃客戶、儲值卡客戶及MySim客戶等。