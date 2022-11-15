黐假眼睫毛無難度？揭開迪麗熱巴亮麗大眼秘訣

內地人氣女星迪麗熱巴，不但擁有精緻立體的五官，身材纖瘦高挑，還有一對明亮有神的大眼及捲翹如太陽花般的眼睫毛，從而被封「新疆四美」之一。今集《我要「妝」明星》星級化妝師Annie G.Chan就教大家黐假眼睫毛，打造自然大眼。

星級化妝師Annie G.Chan指黐假眼睫毛是要分開一小撮抑或是一整片，是受到眼睛弧形所影響，所以每個人都不樣，但無論是哪一種都好，假眼睫毛是不能只用一對，一定要兩對重疊才會好看。

而黐假眼睫毛時不要過淚溝位，因黐得太近眼頭，會容易令眼頭痕癢不適，甚至令假睫毛彈起；當黐假眼睫毛後，便用用手指左右撥，將真假睫毛混在一起，令睫毛看起來更自然，然後再畫眼線，修補不完美的地方。

此外，想令睫毛持久翹起，塗睫毛液時就只需要塗睫毛根位，切記不要不斷「Z」字型地去塗，以免睫毛膏會令睫毛過厚過重而跌下來。

最後，如塗睫毛液時會出現曱甴腳的話，最大問題是因睫毛液稠，所以星級化妝師Annie G.Chan便教大家兩個急救方法：一是大家可以滴數滴眼藥水落睫毛液中，從而令睫毛液變稀；倘若塗睫毛液後發現有曱甴腳出現的話，大家可使用電熱睫毛捲曲器，透過熱力令睫毛液溶化，之後再塗便會流暢些。