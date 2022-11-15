限定晚宴　聯乘擦火花

大廚是一間餐廳的靈魂人物，每位師傅都有自己的專長，菜式亦有個人特色，近日有名廚聯乘除出時令盛宴外，還有大廚和專業學者合作推出限定晚宴，強強聯手自然能擦出火花，相信必定為食客有帶來驚喜。

意亞蟹宴配美酒

秋冬螃蟹肥美，大閘蟹更是當造極品，CIAK – In The Kitchen 行政總廚Valentino Ugolini 和 老巴剎廚房行政總廚鍾樹棠師傅（Billy）合作，選用阿拉斯加帝王蟹和大閘蟹等入饌，於11月14日至16日晚 推出8道菜時令蟹宴美酒盛宴，頭盤由Billy哥以日本食材打造的涼拌蟹肉芝麻汁豆腐，清新開胃。之後是主廚 Valentino Ugolini 創作的貴妃蟹肉一口沙律配魚子醬，老虎蟹沙律加入多款蔬菜，再配牛油果醬和魚子醬。其他還有香焗大閘蟹蓋、大閘蟹扁意粉和蟹粉小獅頭配蛤汁意大利飯等，吃時配法國香檳、白酒和陳25年花雕，妙不可言。

川菜學者加持

天氣寒冷時品嘗麻辣鮮香的川菜，開胃暖身。中環四川餐廳Grand Majestic Sichuan 新女主廚潘婷儀師傅和川菜學者鄧扶霞合作，於11月15日及16日推出特限定晚宴，頭盤有涼拌海蜇、熗黃瓜和棒棒平原雞、薑汁四季豆和鮮蝦紅油炒手作涼拌小菜和開胃熱食。之後就有多款海鮮菜式包括宮保龍蝦、酸菜鮮魷和大閘蟹麻婆豆腐。其他還有黑豚荷葉飯、韭黃爆鹿肉和蒜香豆苗，最後以香梨雪糕去膩解辣。由11月14日至26日，鄧扶霞會於餐廳亮相，客人在品嘗美味的菜式同時，或有機會和她直接交流川菜文化呢。