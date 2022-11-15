張敬軒自嘲好似老竇　教導新一代歌手不要夜蒲

歌手張敬軒與米雪在上環出席活動，廣告多多的軒公被米雪封為廣告天王，到處也看到他的廣告忍不住打卡，軒公說：「唔係，其實好多係上年拍落，呢兩年加加埋埋有18個，因為第五波疫情所以押後咗依家推出，所以覺得好似好多，可以再好啲，因為我抵用、好平，哈哈。」

他指對於拍攝新種類廣告隨緣，但自言比較珍惜「翻兜」舊客戶，覺得與廣告客戶有一份信任。賺得盆滿缽滿的軒公希望造福人群回饋社會，他說：「會支持唔同機構，亦會贊助獨立音樂人錄音做音樂，呢樣都係近年嘅工作動力，其實一個人食得幾、着得幾多，自己都好慳儉，希望將所得嘅運用返喺社會上面。

講到12月舉行的跨年演唱會，他指下星期開始閉關，形式上跟之前不同，將第一次在個人演唱會中使用三面台，他說：「用咗兩個月去做舞台工程報批，依家的確同以前好唔同，可以話去返原點，今次係機關欠奉，自己都覺得係啱嘅，可以去返音樂上，專注表演，慳咗嘅錢可以放返喺音樂上，會係演唱會第一次有環迴聲效。」

過往經常捱夜工作的軒公指30歲開始注意養生，吃了不少補品，身體亦改善不少，今年的演唱會也不需要使用哮喘藥嗎。他又自嘲好似老竇一樣教導新一代歌手不要夜蒲，愛護健康：「自己成個疫情都冇夜蒲，其實自己好少去夜蒲，除咗工作應酬。飲酒都鍾意飲啲靚酒注重quality，因為都係有quota 。