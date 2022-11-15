東冲有料到：群星唱好泰國

自己的社交平台最近找來多位藝人暢談泰國有幾好玩，其中便邀請了《430穿梭機》的主持譚玉瑛，並跟她回憶做兒童節目時的點滴。（胡慧冲提供）

標題所講的其實是我這個街坊旅遊大使略盡綿力，找來一些香港藝人做訪問，暢談泰國點解咁好玩之類的內容，並於自己的社交平台發表。

話說自從泰國開關之後，旅客入境完全毋須隔嚟及做核酸測試，兼且更不用戴口罩，一切猶如回到疫情之前，對於一眾香港朋友，尤其係香港藝人來說，實在係一個減壓Relax的好地方。這陣子便有好多香港藝人前來泰國旅行，有部分我早就認識，有些則係經朋友介紹下願意跟小弟見面傾偈，於是便不客氣詢問可否做一個簡單的訪問，等大家透過不同的聲音知道泰國有幾好玩。之前便播出了鄧浩光的訪問，反應非常之好！之後有《430穿梭機》的譚玉瑛，此外亦有李健達和何婉盈的訪問，總之你來泰國找我的話，我一定不會錯過訪問的機會，希望透過藝人的力量唱好泰國，讓更多人知道泰國有幾好玩！

之前我訪問譚玉瑛，原來她已有多年未曾踏足泰國，訪問中她表示泰國係一個蠻好玩的地方，有很多好新奇事物，並且泰國人身上有其他地方難以找到的友善。

言談之中亦有講到彼此的近況及往事，話說當年譚擔任《430穿梭機》主持時，小弟便正係打對台節目《500飛虎隊》的幕後工作人員，當時兩個同時段的兒童節目可謂鬥餐死，沒想到若干年後大家竟然聚首一堂，開心分享兼回憶當年一些幕前幕後的有趣事情。雖然大家隸屬不同的電視台做不一樣的兒童節目，但模式其實大同小異，因為對象都係小朋友，當有頑皮的小朋友上節目要如何處理，節目製作運作上又有何安排等，於訪問中娓娓道來，發覺原來有好多共通點，真的意想不到！

希望有更多藝人朋友願意接受小弟訪問，來到泰國順便到我的平台談笑風生，齊齊唱好泰國。

胡慧冲