姜濤直認曾「妒忌」Ian　Jer愧疚對媽咪態度唔好

男團MIRROR成員姜濤與柳應廷（Jer）主演英皇電影《阿媽有咗第二個》，因休團兩個月的關係，最近才做宣傳，戲中Jer對姜濤充滿妒忌，現實中Jer則坦承確有羨慕姜濤的地方，他謂：「初初入行都幾羨慕佢，因為姜濤係《全民造星》之後，算係出得嚟最快嘅一個。（會唔會變成妒忌？）我唔鍾意比較，只會羨慕。」

姜濤亦指Jer有這個特質，相反他雖沒有妒忌Jer，不過對其他MIRROR成員都有少少妒忌心，問他哪一位成員令他這想法？姜濤表示︰「其中一個係Ian（陳卓賢），我唔知呢啲係妒忌定羨慕，佢係一個我幾嚮往成為嘅一個人。」姜濤指因對方好像一出世便是天之驕子，讀書叻、體育勁，人見人愛，再加上，作曲作詞都識，跳舞又快，覺得對方全方位都很優勝。

電影除了有提到妒忌，主線則是親情，剛與家人去歐洲旅行的姜濤，直言今次旅行獲益良多，可與家人傾心事，以及親口與母親說句「I Love You」，他笑言當自己說的時候，母親也嚇了跳，以為他有重要事項宣布，令姜濤啼笑皆非。跟家人首次出遊，估不到首日是以「眼淚」作開始，姜濤謂：「到咗第一日，媽咪同姨媽一齊喊咗出嚟，因為佢哋諗番起以前，因經濟問題完全冇諗過去外國，就算去旅行都唔敢用太多錢，但今次完全唔需要再為金錢煩惱，令佢哋有所感觸。」姜濤直言以前太專注唱歌、跳舞，沒有太多時間理會家人，現在則很希望每年都可以與家人出遊，好好相處。

至於Jer則指自己以前可能因各種壓力，而對母親態度不太好，這件事是他一直感到愧疚的，除此之外，以前常可跟父親到球場踢波，現在不可以了，故他不時會想辧法去爭取與家人相處的機會，故不時會跟家人去行山、去旅行。