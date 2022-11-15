迎接球壇盛事　派對狂歡話咁易

卡塔爾足球盛事將於11月20日正式開鑼，很有可能是C朗與美斯兩大球王捧起大力神盃的最後機會，球迷自然想「擔定櫈仔」睇好波。不過今年免費直播得19場比賽，而且賽事大多在香港時間晚上舉行，想同好友搞足球派對睇晒64場賽事的話，以下精選特色Party Room、酒店Staycation和商場好去處，讓大家盡情狂歡。

Party Room派對睇波好去處

螢光主題 波波池打卡

想約一大班朋友睇波，去超有氣氛嘅Party room是不錯選擇，近期不少Party Room更安裝了收費電視可直播睇晒64場精彩賽事，好似位於觀塘的Chillax Party Event主打工業風及螢光裝潢，場內的空間可配合不同活動而靈活變動，最近便期間限定搭配各種足球比賽裝飾。近2,000呎場地夠晒寬敞，大可約齊波友一齊入場狂歡。球迷最關心的，是睇波時螢幕與音響是否夠大夠勁，這裏有投影巨幕及專業級音響，讓各位沉浸式投入比賽的每一分每一秒。其實足球不僅是男人的浪漫，女士亦可參與其中，對睇波有興趣的可進入睇波專區，喜歡玩遊戲就可玩盡Party room內各種足球遊戲。而店內也備有夢幻的原創發光變色波波池與螢光玻璃屋滑梯，晚上關燈後別具氣氛。大家睇波之前不妨在波波池打卡，留下紀念也是不錯的選擇。

色彩繽紛 各國特色房

揀Party Room睇波，除咗環境要精緻舒適，同時更加要吸睛！位於旺角的糖果風Party One，用上馬卡龍色系及糖果風格設計，備有3種柔和色系主題房包括粉藍馬卡龍、粉紅雪糕、粉黃布丁，用來打卡一流。還特別設有不同國家特色的主題房，包括日本房、地中海房、英倫房等，若睇波朋友較多時，可選擇連接兩間房甚至打通全場都得。每間房都提供無限暢飲的非酒精類飲品，一班朋友約出來睇波睇到凌晨都唔怕。

Staycation酒店吃喝玩通宵

球迷地帶

想約三五知己一齊睇波，又不想騷擾到到其他人，可選擇各酒店新推出的睇波Staycation住宿計劃，逸東酒店特別推出「球迷地帶」住宿體驗，由即日起至12月20日只需安坐房內便可欣賞精彩比賽。睇波之餘，當然要有啤酒與小食，套餐提供12支本地手工啤酒、墨西哥粟米脆片配番茄莎莎及芝士醬、香脆薯片一桶、香辣乾番茄醬配法式多士及扁麵包，讓大家享受帝王式睇波體驗。

玩樂住宿

酒店睇波的好處是帶件波衫就可入住，仲可稍事休息兼沖涼歎番晚。位於尖沙咀的美麗華酒店特別推出球迷玩樂住宿旅程，入住城景客房、園景客房或指定套房，就可欣賞環球賽事。期間更可享受受球賽主題小食盛，同時兼享免費迷你酒吧16罐啤酒與飲品及一些小吃，讓大家盡情吃喝玩樂。

時尚設計

銅鑼灣問月酒店亦推出睇波住宿體驗，可選擇入住舒適的新月客房或寬敞的滿月客房，以LED大電視與好友高清無死角睇盡足球比賽。睇波之餘的酒水套餐也並不馬虎，住客可享用免費迷你酒吧，包括半打啤酒、半打汽水與小食薯片，在房間中便可睇波盡興。