陳瀅見過鬼怕黑　着4條打底褲防走光

陳瀅在尖沙咀Mira Place 出席「 Let's Gala This Christmas 」 開幕儀式。她早前為台慶劇《美麗戰場》宣傳時不慎走光，今日穿上低胸同樣高衩的長裙時分外小心翼翼，郁動時不時按住高衩位置提防走光，她受訪笑說：「仲唔驚呀？今日着咗4條打底，仲黐埋膠紙，女仔走光唔係咁好，上次係有少少失手，掛住拖劉佩玥囉。」

講到聖誕節，陳瀅透露將會返溫哥華探親，期間順道到日本旅行，1月將會回港出席頒獎禮，其後有機會開拍兩套劇集，包括《痞子殿下2》。講到《新四十二章》再改期播出，未能趕及在台慶頒獎禮前出街，少了龔嘉欣爭視后勁敵，她說：「唔清楚，劇集播放檔期成日都有，好似《痞》本來都唔係嗰個時間播出，亦唔會少咗個對手，因為頒獎禮好多人參加。自己最有信心攞最佳衣着獎，自己一向注重時裝，冧莊就最威。」

陳瀅透露還未為台慶及頒獎禮準備戰衣，笑指去完溫哥華和日本回港可能肥了，到時再揀衫。讀書時有參加聖誕舞會結識男仔的她，被問到在溫哥華可會參加聖誕派對結識異性？她笑說：「都係見返啲舊同學，同埋溫哥華係我屋企，都冇靚仔，家姐話會帶我去拉斯維加斯，睇吓識唔識到鬼仔啦，不過都係講吓笑，自己都傳統，鍾意中國人。」