雲浩影拍MV玩大咗　着短裙抱巨型冰塊凍到震

歌手雲浩影（Cloud）推出第4首新歌《氣流》，揚言新歌是目前最愛作品，因為她由創作到製作全程參與，投放大量個人感情，根據她的喜好度身訂造。MV也加入其風格，不過她笑言今次「玩大咗」，抱住巨型冰塊拍攝，衣衫單薄，凍到腳震。她說：「我超鍾意新歌，絕對係我平時聽歌嘅類型，經歷咗之前3首歌，今次整咗一首好喜歡好特別嘅歌、好期待。」她渴望擁有傷感的情歌，她說：「我覺得呢首歌講一段義無反顧嘅愛情，有啲傷心，係淡淡嘅悲傷、苦澀。冬天，就係要有少少苦澀嘅元素。」

MV對手是一塊塊巨型冰塊，每塊冰都封存了定情物品，例如鮮花、毛公仔、戒指和情信等，因抱住不同溶化的真冰，所以拍攝時間要分秒必爭，不容許她花太長時間醞釀情緒，導演亦要盡快決定是否Good Take，道具人員要小心保護未拍攝的冰塊，總之台前幕後都「趕時間」。至於Cloud着短裙還要抱冰拍攝，凍到震的她說：「最初聽到個idea時，幻想到畫面好靚、好正，嚟到拍攝現場親眼見到啲一塊塊巨型嘅冰塊，有啲我半個人咁高，仲要不停溶雪，心諗『玩大咗添』！」

為表達甜蜜回憶，攝影師以「男友視角」拍攝，Cloud對鏡頭談情，透露私底下極少講肉麻情話，笑言：「好唔慣對鏡頭做呢啲嘢，有啲惡心，毛管戙！」雖然是情歌，但今次MV沒有男主角，是否怕男友呷醋？Cloud說：「唔係，導演想觀眾集中望住我一個，所以MV只有我。」