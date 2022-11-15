毛舜筠親自監場教戲　Anson Lo成功超越自己

人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）以及袁澧林於電影《過時．過節》製作特輯中，大談拍攝戲中角色的感受，Anson Lo表示：「我嘅角色叫雀仔，係阿陽（呂爵安）嘅Best Friend，我同佢一齊run一間遊戲公司，性格好樂觀好動，對任何事都冇咩所謂。」Anson Lo則指今次拍戲，特別感謝前輩毛舜筠（毛姐）付出寶貴的私人時間，去提點他需要注意的細節：「拍呢三場嘅時候，毛姐三日都喺度睇，就算冇佢嘅戲份嘅時候，off camera嘅時候，佢會即刻行埋嚟同我講話『你邊個位可以做得好啲』，佢教咗我好多野，而呢啲野係我從來未聽過同未學過。」

對於參與《過時．過節》，Anson Lo和Edan兩位好拍檔和CP形容是超越自己的一次嘗試，Anson Lo坦言：「今次同呂爵安拍戲，我哋嘅角色性格好似同真實嘅我哋交換咗咁，我真人比較高冷，佢就比較熱情。」而Edan則表示：「今次個角色唔係大家熟悉嘅Edan，唔係《男排女將》入面嘅阿臣，唔係《大叔的愛》入面嘅阿田，阿陽呢個角色係一個好深入內在，好多層嘅角色。」