Q：本人27歲，與男朋友同居，有記低每月經期，算是穩定30天來一次。然後我粗略計算排卵期，大概在下體分泌較濕潤的時候便不做，就算男朋友想要也拒絕，其他時候沒避孕。我有時都會心掛掛，怕有意外，聽說排卵那天會感覺似輕微發燒，另外又知道可用排卵棒驗尿，請問是不是可用探熱和驗尿方式知道哪一天排卵和停止性行為？

N小姐

A：沒有使用安全套或避孕藥物的女性，通常會計算排卵期去避免意外受孕。最古舊的測定排卵期方法，女性會憑目測和感覺去斷定，自行觀察下體有沒有很多分泌物流出，這叫做「子宮頸黏液觀察法」。排卵前體內雌激素增加，子宮頸黏液會變成清徹的蛋白狀，呈透明、潤滑、黏稠度低但不屬水狀，可拉成幾吋長的絲線狀，外陰有明顯濕潤感，這些徵狀代表女性極易受孕。

此外，另一種較傳統的排卵檢測法叫做「基礎體溫測量法」，處於生育年齡的女性，她們的基礎體溫（Basal Body Temperature）會跟隨月經周期而變化。測量基礎體溫，女性需要於沒進行任何活動之際測量，通常在女性有充分睡眠、清早醒來後，首先不可郁動身體，直接躺在「探熱」，但必須使用特定測試排卵用的「基礎體溫計」。原理是於排卵期間，女性體內的黃體素（Progesterone）濃度升高，繼而刺激下視丘的體溫調節中樞並釋放「正腎上腺素」使體溫升高0.3℃至0.5℃。及後黃體素濃度下降，體溫亦會下降。只有少部分對體溫變動較為敏銳的女性會感到排卵期間體溫較熱，但仍需靠「基礎體溫計」測量作準。

你提到的排卵棒，又名「排卵試紙 」。現時不少女性會在生理周期第10天左右開始每天驗尿，觀察「排卵試紙 」的顏色變動，至接近排卵期時增加測試頻率，每隔數小時測一次。

應注意的是，避孕要謹慎，不能有差池。上述的三種方法，其實是很多女性用來增加懷孕機會的，卻非用來避孕。理由很簡單，健康的精子有機會在陰道內存活超過一天，愈年輕的男性，其精子存活能力愈強，雖然排出卵子只有大約24小時的存活時間，卻已有足夠時間讓預先匿藏的精子遇上卵子，結合和孕育受精卵。所以，若等到發現下體分泌增多、體溫升高、排卵試紙顯示正在排卵的時候才採取禁慾，可謂為時已晚，先前遺留體內的精子足以導致意外懷孕風險。伴侶沒訂立生育計劃，與其張羅各式避孕法，準確度亦成疑，倒不如持續地正確使用安全套或其他高效的避孕法，方為穩妥。

李偉儀