莊思明記得晒舞步好有滿足感　黃嘉雯指讀書年代有參加舞蹈學會

一班前港姐包括：莊思明、黃嘉雯、麥皓兒、劉溫馨及賴彦妤等下午（15日）齊集新蒲崗，為《傳承·狂歡55·萬千星輝賀台慶》表演環節「Beauty and the Beat」進行排練，大跳勁舞。前港姐季軍莊思明坦言最初排練時十分迷惘：「太耐冇跳過舞，好在練咗一個星期依家已經記得晒啲舞步，好有滿足感。」她透露早前飛回馬來西亞探望母親：「返咗10日，2年幾冇見過阿媽啦，同埋第一次見我姪仔，佢疫情期間出世，我一落機同佢哋食飯，佢第一眼見到我，問個工人姐姐『Who is this?』哈哈！（男友楊明一齊飛？）佢香港有啲嘢要處理。（佢面對官司心情如何？）還好啦，每日都積極樂觀，做運動同上啲幕後製作課堂增值自己，佢覺得擔心都係要過日子，倒不如積極啲做啲有建設性嘅嘢。」她坦言自己也有點擔心，但盡量不想太多，笑言兩人有互相打氣：「我呢排減肥，佢做咗我魔鬼教練，又唔畀我食嘢。」談到早前宣布離婚的姐姐莊鍶敏，她説：「佢都OK呀，依家重心放工作，佢喺內地就返㗎啦，終於都捨得返嚟。（家姐同前姐夫之前係咪一直關係唔好？）唔係嘅，只不過分開得太耐大家要磨合約犧牲，唔可以單方面嘅，我覺得既然磨合到，不如做朋友，大家唔使咁辛苦。」

至於前港姐冠軍黃嘉雯表示台慶夜會有3個表演：「兩個Opening係預先拍好，再加呢個跳舞表演。（吃力嗎？）Opening容易啲即排即拍，呢個排咗10日，呢隻舞係我咁耐以嚟覺得最難，差唔多3分幾鐘。」她指自己讀書年代有參加舞蹈學會，也很喜歡舞台。談到有份演出的劇集《下流上車族》收視好，她高興表示：「好開心，即係大家鍾意個故事，冇諗過自己幾集嘅出現有咁大回響，前幾日行山有小朋友認得我叫我校長，同我影相，返到公司大家都叫我校長。（冇人記得你係港姐冠軍？）咁先至好，有新嘅代表作係好事。」她更期望劇集會開第二輯，希望能再次參與演出。