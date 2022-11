莊思明記得晒舞步好有滿足感　黃嘉雯指讀書年代有參加舞蹈學會

一班前港姐包括:莊思明、黃嘉雯、麥皓兒、劉溫馨及賴彦妤等下午(15日)齊集新蒲崗,為《傳承·狂歡55·萬千星輝賀台慶》表演環節「Beauty and the Beat」進行排練,大跳勁舞。前港姐季軍莊思明坦言最初排練時十分迷惘:「太耐冇跳過舞,好在練咗一個星期依家已經記得晒啲舞步,好有滿足感。」她透露早前飛回馬來西亞探望母親:「返咗10日,2年幾冇見過阿媽啦,同埋第一次見我姪仔,佢疫情期間出世,我一落機同佢哋食飯,佢第一眼見到我,問個工人姐姐『Who is this?』哈哈!(男友楊明一齊飛?)佢香港有啲嘢要處理。(佢面對官司心情如何?)還好啦,每日都積極樂觀,做運動同上啲幕後製作課堂增值自己,佢覺得擔心都係要過日子,倒不如積極啲做啲有建設性嘅嘢。」她坦言自己也有點擔心,但盡量不想太多,笑言兩人有互相打氣:「我呢排減肥,佢做咗我魔鬼教練,又唔畀我食嘢。」談到早前宣布離婚的姐姐莊鍶敏,她説:「佢都OK呀,依家重心放工作,佢喺內地就返㗎啦,終於都捨得返嚟。(家姐同前姐夫之前係咪一直關係唔好?)唔係嘅,只不過分開得太耐大家要磨合約犧牲,唔可以單方面嘅,我覺得既然磨合到,不如做朋友,大家唔使咁辛苦。」

至於前港姐冠軍黃嘉雯表示台慶夜會有3個表演:「兩個Opening係預先拍好,再加呢個跳舞表演。(吃力嗎?)Opening容易啲即排即拍,呢個排咗10日,呢隻舞係我咁耐以嚟覺得最難,差唔多3分幾鐘。」她指自己讀書年代有參加舞蹈學會,也很喜歡舞台。談到有份演出的劇集《下流上車族》收視好,她高興表示:「好開心,即係大家鍾意個故事,冇諗過自己幾集嘅出現有咁大回響,前幾日行山有小朋友認得我叫我校長,同我影相,返到公司大家都叫我校長。(冇人記得你係港姐冠軍?)咁先至好,有新嘅代表作係好事。」她更期望劇集會開第二輯,希望能再次參與演出。