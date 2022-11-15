舞台劇版《飯戲攻心》明年開鑼　周國賢接捧演大佬：大家拭目以待！

由張繼聰及鄧麗欣主演的電影《飯戲攻心》票房成功衝破7500萬，導演陳詠燊曾向戲迷承諾會拍續集。近日台前幕後已決定將故事改編搬上舞台，然而卡士方面「面目全非」！舞台版由周國賢接捧扮演大佬，二佬一角則由梁仲恆頂替張繼聰飾演，至於鄧麗欣扮演的Monica則換上廖子妤。

舞台劇將於明年2月17至25日公演，一眾戲迷下月可率先訂票。據悉，舞台劇版將繞圍電影版本的故事骨幹，然而所有人物性格設定將會有所改動，換句話說觀眾可以當作兩個故事去看待。

今次乃廖子妤首次正式演出舞台劇，她坦言心情分外緊張：「因為我份人好容易怯場，而其他演員都有好豐富嘅舞台經驗，希望到時佢哋可以就吓我。當我知道有舞台劇版嘅時候，我係自薦嘅，試鏡後接獲通知，先知道自己由原本阿媽嘅角色變咗做Monica，好榮幸，相信會好好玩，我哋大約12月尾先會開始綵排。」

周國賢則表示：「好期待呀，因為陳詠燊為咗我呢個版本嘅大佬，做咗啲同電影版本完全唔同嘅調整，大家到時都可以拭目以待，不過劇依然係咁搞笑、咁溫馨嘅！」我12月都有另一個舞台音樂劇演出，完成就會投入排《飯》劇，今次合作嘅演員有啲係新朋友，希望睇吓能唔能夠擦出新嘅火花。」